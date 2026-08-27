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imago-sport-1081920745.jpgZUMA Press Wire

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Não se contentou com o comunicado do Barcelona: Laporta prepara uma surpresa estrondosa na crise da bandeira "Estelada"

Barcelona
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Espanha

Perseguição a policial envolvido judicialmente

O Barcelona se prepara para abrir uma frente jurídica sem precedentes contra a Polícia Nacional, após a violenta agressão sofrida por um torcedor menor de idade de sua torcida. Trata-se de um movimento de escalada liderado pelo próprio presidente Joan Laporta, que diz em uma só voz: a dignidade da torcida do Barcelona é uma linha vermelha.

O Blaugrana anunciou sua total escalada no caso da agressão a um de seus torcedores menores de idade antes do confronto entre Elche e Barcelona no último domingo, afirmando que o que aconteceu chegou a um "nível insuportável".

O clube catalão havia divulgado um comunicado de tom duro na última terça-feira, no qual condenava com as palavras mais fortes o "uso excessivo e injustificado da força" por parte de agentes da Polícia Nacional contra seus sócios e torcedores nas proximidades do estádio Martínez Valero.

Segundo o que revelou o jornal espanhol "Mundo Deportivo", o Barcelona não se limitou ao comunicado. Após um contato direto do presidente Joan Laporta com a família do jovem agredido e a oferta de total apoio a ela, o clube e a vítima decidiram seguir adiante com a adoção de medidas legais conjuntas contra o policial envolvido no episódio.

Está previsto que a defesa neste caso fique a cargo da equipe jurídica do Barcelona, em cooperação com o famoso advogado criminalista Marc Molins, para defender os direitos do menor de idade.

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Os detalhes do incidente remontam à detenção do torcedor menor de idade pela polícia, mantido sob custódia com violência, por portar uma bandeira "estelada", a bandeira independentista da Catalunha, antes do início da partida. Trata-se de uma atitude que o presidente Laporta qualificou publicamente como "desproporcional e violenta" e sem qualquer relação com a liberdade de expressão.

O caso do jovem recebeu ampla solidariedade dentro dos muros do clube, com figuras de destaque, como o craque Gavi e o presidente Laporta, manifestando seu apoio absoluto à vítima e sua família.

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Em um gesto simbólico que reforça a posição do clube, Laporta anunciou sua intenção de realizar um "ato de exaltação da bandeira da independência" durante a partida da equipe hoje à noite contra o Athletic Bilbao, como uma mensagem clara em defesa da liberdade de expressão, afirmando ao mesmo tempo que não haverá qualquer homenagem aos campeões da Copa do Mundo na referida partida.

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