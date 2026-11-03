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Lamine Yamal, sensação do Barcelona, tornou-se um fenômeno mundial, mas parece que o mundo do futebol tem entendido errado um detalhe fundamental sobre o nome do adolescente. Seu pai, Mounir Nasraoui, interveio para esclarecer como o filho deve ser chamado.

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Verdadeiro sobrenome de astro mundial é revelado

Apesar de ser um dos nomes mais reconhecidos do futebol, o ponta de 19 anos teve seu nome amplamente interpretado de forma equivocada. Torcedores e imprensa costumam se referir ao atacante como “Yamal”, supondo que esse seja seu sobrenome.

Seu pai, Mounir Nasraoui, porém, esclareceu que “Lamine Yamal” é, na verdade, um nome próprio composto. Ele segue a estrutura tradicional de nomes espanhóis como Luis Enrique ou Jose María. O verdadeiro sobrenome do adolescente é Nasraoui Ebana, o que significa que ele não deve ser chamado apenas pela segunda parte de seu nome próprio.

Esclarecendo o equívoco

Durante uma transmissão ao vivo, Nasraoui fez questão de corrigir o mal-entendido generalizado sobre o nome do filho.

“Vou dizer uma coisa a vocês, pessoal”, afirmou Nasraoui. “O nome dele é Lamine Yamal, mas Yamal não é seu sobrenome. Seu sobrenome é Nasraoui Ebana. Quero que todos entendam isso. Então, não se confundam.

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“Lamine Yamal é o nome dele. Por isso, seu pai lhe diz: ‘Lamine Yamal, nos bons e nos maus momentos, meu filho’. E lembrem-se de uma coisa: vocês nunca estarão no topo enquanto Lamine Yamal estiver em campo.”

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O próprio jogador abordou o assunto em entrevista ao Mundo Deportivo, quando tinha 16 anos, e indicou como prefere ser chamado por quem tem dificuldade com o nome composto. “Meu nome é Lamine Yamal, mas, se quiserem abreviar, podem me chamar de Lamine”, disse.

Ascensão meteórica no Camp Nou

O esclarecimento chega em um momento espetacular para o jovem. Depois de conquistar dois títulos de La Liga com o Barcelona, além de levantar os troféus da Eurocopa e da Copa do Mundo com a Espanha, o atacante consolidou seu lugar entre a elite mundial. Recentemente, ele ficou em terceiro lugar na votação da Bola de Ouro, cerimônia em que Harry Kane recebeu o prêmio principal em Londres.

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Agora com a icônica camisa 10 do Barcelona, ele continua a impressionar em campo. Nesta temporada, já marcou 12 gols e deu 11 assistências. Em sua mais recente grande atuação no campeonato nacional, fez dois gols e deu uma assistência na goleada por 6 a 1 sobre o Alaves. “Lamine Yamal” continua estampado nas costas de sua camisa, como parte essencial de sua marca pessoal.

Barcelona terá desafios importantes pela frente

O gigante catalão terá uma semana exigente enquanto busca manter sua impressionante produção de gols em diferentes competições. O Aston Villa será um adversário difícil na Champions League, na terça-feira, e exigirá que o Barcelona esteja em sua melhor forma na competição europeia.

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Após o confronto no meio da semana, o time terá de voltar rapidamente suas atenções para um compromisso complicado no campeonato nacional, no domingo. O elenco viajará ao Metropolitano para enfrentar o Atletico Madrid, em uma partida que certamente colocará à prova suas credenciais na disputa pelo título de La Liga.