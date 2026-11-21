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O Arsenal enfrenta uma nova preocupação com lesão depois que David Raya precisou deixar o jogo de sábado contra o Newcastle United, pela Premier League. O goleiro espanhol, titular habitual da equipe, pareceu sofrer um problema no ombro que o impediu de terminar a partida no St James' Park.

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Arteta dá atualização preocupante sobre Raya

Getty Images

Arteta admitiu estar preocupado após a lesão de Raya no empate do Arsenal por 2 a 2 com o Newcastle, no sábado. O goleiro da seleção espanhola, que se tornou peça fundamental do sistema defensivo da equipe do norte de Londres, precisou deixar o campo no segundo tempo.

A lesão ocorreu após uma colisão com William Osula. Apesar de receber atendimento inicial em campo, Raya continuou visivelmente incomodado e acabou substituído por Kepa Arrizabalaga.

Em entrevista após o apito final, Arteta não escondeu a preocupação com a situação do goleiro. O técnico do Arsenal explicou: "Infelizmente, ele teve que sair, o que não são boas notícias. Amanhã, ele passará por uma ressonância magnética, mas, no momento, não sei."

Arsenal empata em jogo eletrizante em Tyneside

A lesão ofuscou uma partida eletrizante no St James' Park, na qual o Arsenal esteve duas vezes à frente no placar, mas teve que se contentar com um ponto. Eberechi Eze deu aos visitantes uma vantagem merecida no primeiro tempo, após um início de jogo dominante, mas o cenário mudou depois do intervalo.

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Harvey Barnes e Malik Thiaw viraram o jogo para o Newcastle, antes de Noni Madueke salvar o empate para o Arsenal a 12 minutos do fim. Arteta lamentou que sua equipe não tenha definido a partida enquanto estava no controle durante os primeiros 45 minutos.

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Ao analisar a atuação e o resultado, o técnico afirmou que sua equipe deixou a vitória escapar. "Minha sensação é que perdemos dois pontos hoje", declarou na entrevista coletiva após a partida. Ele elogiou a intensidade inicial dos jogadores, mas lamentou a queda de rendimento no segundo tempo, que permitiu ao Newcastle voltar ao jogo.

À espera dos resultados da ressonância

As atenções agora se voltam para o departamento médico, que aguarda os resultados da ressonância magnética de Raya. Arteta confirmou que ainda não se sabe exatamente qual é a lesão, embora ela pareça estar localizada na região do ombro.

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Questionado sobre como a lesão aconteceu, Arteta disse: "Foi uma pancada. Não sei como aconteceu nem qual é a lesão. Teremos que esperar para ver. Sabemos como David é importante para nós, mas amanhã teremos mais notícias."

Perder Raya por um período prolongado seria um revés significativo para as ambições do Arsenal nesta temporada. O goleiro de 29 anos tem sido elogiado pelo domínio da área e pela distribuição de bola, qualidades que ajudaram o Arsenal a manter uma das melhores defesas da liga.