O Bayern de Munique recebeu um novo golpe em relação à lesão de seu astro marroquino Ismael Saibari, depois que o clube revelou detalhes mais claros sobre sua condição após ele passar por uma cirurgia no tornozelo, em uma atualização que aumenta as preocupações quanto à data de seu retorno aos gramados.

O jornal alemão "Bild" havia informado ontem, domingo, que Saibari ficará afastado por no mínimo 3 meses, após sofrer a lesão durante o confronto com o Borussia Dortmund, que terminou empatado (2 a 2), pela oitava rodada do Campeonato Alemão.

Mas Max Eberl, diretor esportivo do Bayern de Munique, anunciou hoje, segunda-feira, segundo o que foi divulgado pelo site Tribuna, que as estimativas médicas apontam para um afastamento do jogador por um período que pode chegar a 4 meses, por causa de uma ruptura do ligamento sindesmótico do tornozelo, o que significa que seu período de ausência pode ultrapassar a estimativa inicial divulgada após a lesão.

Cirurgia bem-sucedida e longa reabilitação

Eberl disse que a cirurgia a que o jogador foi submetido correu bem, mas enfatizou que a natureza da lesão exige um longo período de recuperação e reabilitação antes do retorno à disputa de partidas.

E acrescentou o diretor esportivo do Bayern, em declarações divulgadas pelo jornalista Florian Plettenberg: "A cirurgia correu bem ontem. E ele já estava sentado conosco hoje à mesa do almoço. Fiquei completamente surpreso e perguntei a ele se voltaria depois de duas ou três semanas, ele riu um pouco e disse: duas semanas e meia. Mas isso provavelmente não vai acontecer. Esperamos que fique afastado por um período entre 3 e 4 meses por causa da ruptura do ligamento sindesmótico".

O ligamento sindesmótico é um dos tecidos importantes que conectam os dois ossos da perna e ajudam a estabilizar a articulação do tornozelo, e por isso sua lesão exige cautela nas fases de reabilitação, para evitar um retorno precoce e a possível recaída dele decorrente.

Novo choque após a lesão contra o Dortmund

Saibari havia sofrido a lesão durante o confronto com o Borussia Dortmund, em uma disputa de bola com o goleiro da equipe adversária, deixando o estádio Allianz Arena de muletas, em meio a temores quanto à duração de seu afastamento.

As lesões atingiram o elenco do Bayern durante a mesma partida, já que foi confirmada a ausência de Serge Gnabry por um período entre 4 e 6 semanas por causa de uma lesão nos tendões do joelho, enquanto a situação de Michael Olise permaneceu sob acompanhamento devido à falta de clareza no diagnóstico nas primeiras horas após o jogo.

Já o goleiro Jonas Urbig sofreu uma tontura após uma forte pancada na cabeça, e o clube segue monitorando sua condição antes de definir a data de seu retorno.

Ausência de peso nos planos do Bayern

A lesão de Saibari representa uma perda importante para o Bayern de Munique, que esperava contar com os serviços do meio-campista marroquino nos compromissos que se aproximam, especialmente diante da pressão de jogos nos âmbitos nacional e europeu.

De acordo com as novas estimativas, a ausência do jogador pode se estender até fevereiro ou março de 2027, dependendo da evolução de sua resposta ao tratamento e à reabilitação, enquanto o maior desafio para o departamento médico será garantir seu retorno com plena condição física, sem arriscar uma nova lesão.