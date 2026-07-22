Relatos da imprensa revelaram o valor real que o clube saudita Al-Hilal irá pagar para contratar o holandês Crysencio Summerville, extremo do West Ham United, durante o atual período de transferências de verão.

Relatos da imprensa haviam confirmado que o Al-Hilal estava perto de contratar Summerville no atual mercado de verão por 80 milhões de euros, tornando-se o segundo jogador mais caro da história da liga saudita.

No entanto, o jornalista saudita Hamad Al-Swilhy negou esses números numa publicação na sua conta pessoal na plataforma "X".

Al-Swilhy escreveu: "A proposta do Al-Hilal ao inglês West Ham foi de cerca de 65 milhões de euros, enquanto foi apresentada uma proposta de 12 milhões de euros por ano ao jogador".

O próprio Al-Swilhy havia confirmado numa publicação anterior que o extremo holandês já se submeteu aos exames médicos que o Al-Hilal lhe solicitou nas últimas horas, depois de ter concordado em transferir-se para o clube.

Espera-se que Summerville assine um contrato de longa duração com o Al-Hilal nas próximas horas, antes de o negócio ser anunciado oficialmente.

O nome de Summerville destacou-se no Mundial de 2026, apesar de não ter sido titular em todos os jogos da seleção da Holanda, depois de ter marcado dois golos e assistido outros dois.

Para além da Holanda, Summerville apresentou níveis de destaque na última temporada com o West Ham, tendo participado em 34 jogos, nos quais conseguiu marcar 7 golos e dar 5 assistências.

O jogador de 24 anos atua principalmente na posição de extremo esquerdo, mas também consegue jogar pelo lado direito, além das posições de ponta de lança e criador de jogo, embora com menor frequência.