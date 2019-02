"Não sabia quão bom Ronaldinho era", diz goleiro inglês que levou golaço em 2002

Ronaldinho marcou um dos gols mais bonitos do Mundial 2002, porém o goleiro David Seaman ressaltou ter sido “sorte”

Às quartas de final da Copa do Mundo de 2002 entre Brasil e Inglaterra ficou marcada pelo belo gol de Ronaldinho Gaúcho na vitória brasileira por 2 a 1. O gol que entrou para a carreira do jogador como um dos mais bonitos ocorreu há quase 17 anos e marcou a campanha do pentacampeonato brasileiro.

Aos 15 minutos do segundo tempo, Ronaldinho bateu uma falta na intermediária que pegou o goleiro David Seaman de surpresa, e o arqueiro admitiu ter sido surpreendido pelo futebol do brasileiro.



​(Foto: Getty Images)

Em entrevista ao site TalkSport, Seaman disse: "Nós sabíamos quão bom Ronaldinho era? De verdade, não. Havíamos ouvido falar dele, mas é só quando você vê alguém em campo que percebe quão bom alguém é. E ele era bom".

O goleiro ainda destacou que o gol de Ronaldinho teria sido “sorte”. Ainda assim, o inglês revelou não lembrar de todo o lance: "As pessoas me perguntam: ele fez de propósito? Mas não me importa. Ainda foi um chute de quase 40 metros, então foi uma falha do goleiro. Quando ele cruzou, saí de um jeito e tentei voltar de outro".