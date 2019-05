"Não sabemos o que acontecerá com Hazard no Chelsea", diz Willian

Atacante brasileiro concorda com outros jogadores e diz que não sabe a decisão do jogador belga

Os rumores e especulações a respeito do futuro de Eden Hazard não param. Embora tenha falado que já tomou uma decisão, ninguém ao seu redor parece saber qual é. Maurizio Sarri, Pedro e outros disseram desconhecer a escolha do camisa 10. Entre eles está o brasileiro Willian, que além de afirmar que não sabe sobre o futuro do colega, garantiu que ficará muito triste se ele de fato sair.

"É difícil dizer qualquer coisa a respeito dessa situação porque nós não sabemos o que vai acontecer. O que eu posso dizer é que se ele for eu vou ficar muito triste", falou Willian à SkySports.

Hazard está sendo fortemente especulado no para suprir a falta de Cristiano Ronaldo. O belga tem apenas mais um ano restante de contrato, e caso não saia nessa janela de transferências e nem renove seu vínculo, poderá sair de graça no meio do ano que vem, algo que o quer evitar a qualquer custo.

O camisa 10 pode fazer seu último jogo oficial como atleta do Chelsea na próxima quarta-feira (29), quando o os Blues fazem o clássico londrino contra o pela final da . A partida acontece em Baku, no Azerbaijão.