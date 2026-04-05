O jogador da seleção egípcia, Mohamed Salah, foi alvo de críticas severas na mídia inglesa, após a derrota do Liverpool por 4 a 0 para o Manchester City, no último sábado, nas quartas de final da Copa da Inglaterra.

Alguns analistas descreveram a partida como uma das piores atuações do “Rei Egípcio” nesta temporada, especialmente após ele ter perdido um pênalti aos 64 minutos.

Leia também





Entre eles Mbappé e Vinícius... Seis jogadores do Real Madrid correm risco de suspensão contra o Bayern de Munique

Estrela do Marrocos: “Não dou minha camisa a ninguém para garantir minha segurança”

Mistério proposital... Bayern de Munique tenta confundir o Real Madrid em relação a Kane



De acordo com avaliações publicadas pelo site This Is Anfield, Salah recebeu uma nota baixa de 3,53/10, com o desempenho do astro do Liverpool sendo descrito como “horrível”, especialmente por ter perdido o pênalti.

O site acrescentou que Salah foi o jogador que mais tocou na bola dentro da área do City, com 14 toques, mas não conseguiu aproveitar nenhum deles.

“Desempenho triste”

Em uma análise técnica na rede “TNT Sports”, o ex-jogador escocês Ali McCoist descreveu o desempenho de Salah como “triste”, dizendo: “É lamentável, porque ele parece uma sombra do homem que iluminou este campeonato e este país... Ele não parece confiante como jogador neste momento”.

O ex-goleiro da seleção inglesa, Joe Hart, concordou com ele, afirmando que Salah parecia “muito sem confiança” e que o viu “completamente arrasado” ao se dirigir ao vestiário no intervalo.

Steve Nicol, ex-jogador do Liverpool e analista da ESPN, também demonstrou surpresa com essa mudança repentina de nível, dizendo: “Isso é inédito... Como é possível passar de candidato ao prêmio de melhor jogador do ano passado para isso? A ponto de agora você nem parecer saber onde fica o gol!”.

Vale lembrar que o astro egípcio anunciou recentemente que deixará o time dos Reds no final da temporada atual, mas ainda não definiu seu novo destino.