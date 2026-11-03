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Al Hilal v Al Fateh - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Não resistiu nem meia hora: a explicação técnica para a decisão surpreendente de Inzaghi

Al Hilal x Shabab Al-Ahli Dubai FC
Al Hilal
Shabab Al-Ahli Dubai FC
Liga dos Campeões da Ásia
S. Dahal
S. Inzaghi
Arábia Saudita
Emirados Árabes Unidos
Itália

O técnico do Al-Hilal deixa sua jovem estrela confusa!

A substituição precoce feita pelo técnico Simone Inzaghi na escalação do Al-Hilal diante do Shabab Al-Ahli, dos Emirados Árabes Unidos, levantou questionamentos sobre sua decisão de escalar o jovem Sabri Dahel como titular em um confronto de tamanha dificuldade, antes de substituí-lo após apenas 28 minutos do início da partida.

Inzaghi havia decidido colocar em campo o lateral-direito Mohamed Mahzari no lugar de Dahel aos 28 minutos, embora o jovem jogador não tenha demonstrado sofrer de qualquer lesão, fazendo com que sua primeira participação como titular com a camisa do Al-Hilal fosse extremamente curta.

O jornalista e analista esportivo Khaled Al-Qahtani comentou a decisão, considerando que a escolha de Dahel especificamente para este confronto foi motivo de estranheza, diante da existência de outras opções mais preparadas em seu ponto de vista, seja na posição de ponta ou de lateral-direito.

Al-Qahtani escreveu em sua conta na plataforma X que Sultan Mandash seria a melhor opção na posição de ponta, enquanto Mahzari supera Dahel na posição de lateral-direito, apontando que Inzaghi talvez tenha decidido substituir o jogador cedo "porque os problemas estavam claros" em seu desempenho durante os primeiros minutos.

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Acrescentou que o Al-Hilal começou a partida elevando o ritmo de jogo em busca de marcar cedo, para evitar entrar em um confronto físico diante do Shabab Al-Ahli, que domina esse tipo de partida, o que de fato aconteceu segundo sua avaliação, e assim veio a substituição de Dahel de acordo com esses dados.

O Al-Hilal havia contratado Sabri Dahel, de 18 anos, do Al-Feiha em julho passado, e o jogador assinou um contrato que o vincula ao Zaeem por 5 temporadas.

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