Mas isso não aconteceu, porque o meio-campista não foi colocado em campo pelo técnico da seleção, Julian Nagelsmann. A equipe da DFB perdeu o duelo nos pênaltis, após o placar ter ficado em 1 a 1 depois de 120 minutos. Como mostraram as imagens da TV, o líder Joshua Kimmich teve mais dificuldade para conseguir cobradores para a disputa de pênaltis depois que ficou claro que mais do que os cinco jogadores previamente definidos por equipe teriam de bater.

Leon Goretzka não quis bater, e Jonathan Tah assumiu o papel de sexto cobrador e desperdiçou o primeiro pênalti de sua carreira. "Eu estava preparado para esse cenário, mas não quero voltar a isso agora", disse Groß agora sobre sua possível participação na disputa de pênaltis à kicker. Depois, porém, isso não voltou a ser tema com o técnico da seleção Nagelsmann: "Não, não houve conversa. Tudo isso também o machucou demais, todos estavam arrasados", disse Groß.

Na Copa do Mundo na América do Norte, ele entrou apenas por 17 minutos no jogo da fase de grupos contra o Equador. O jogador de 35 anos ficou fora do elenco do novo técnico da seleção, Jürgen Klopp, o que não surpreendeu diante de sua idade, ainda que inicialmente não tivesse anunciado publicamente sua aposentadoria da equipe da DFB. "Depois da Copa do Mundo, com algum distanciamento, eu já havia decidido que esse assunto estava encerrado para mim", revelou agora, acrescentando também: "Não tive conversa com o técnico da seleção. Para mim, a não convocação não é um problema."

Como está atualmente a forma de Pascal Groß?

Groß esteve em campo em 19 partidas pela seleção da Alemanha. Nesse período, marcou um gol. Com seu clube, o Brighton, ele começou muito forte a nova temporada: em terceiro lugar na tabela, os Seagulls vão para a pausa das seleções. Groß soma impressionantes três gols e quatro assistências em cinco partidas da Premier League.