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O presidente do Borussia Dortmund, Hans-Joachim Watzke, disse compreender a polêmica em torno do controverso gesto de comemoração de Felix Nmecha.

No podcast "colourFIELD tell-a-vision", Watzke falou longamente sobre o debate em curso. Para ele, é compreensível que o departamento de torcedores e apoiadores do clube tenha se manifestado e pedido que o Borussia Dortmund se distancie claramente da campanha "The King’s Return" e da rede "Ballers in God".

"O departamento de torcedores tem todo o direito de iniciar uma discussão como essa. Estive na assembleia geral anual deles na segunda-feira. A maioria clara se incomodou com partes da comemoração dele. Nesse caso, é preciso levar a questão a sério e discuti-la", disse Watzke.

Depois de marcar dois gols no sábado, na vitória do BVB por 2 a 1 sobre o SV Elversberg, Nmecha voltou a chamar a atenção com um gesto de comemoração por meio do qual manifestou apoio à campanha "The King's Return", ligada à rede "Ballers in God". No gesto, ele simulou tirar uma coroa da cabeça e, ajoelhado, colocá-la no gramado à sua frente.

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A rede evangélica "Ballers in God" é acusada de defender posições cristãs conservadoras e de condenar, entre outras coisas, a homossexualidade como pecado e o aborto como "plano de Satanás".

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O que acontecerá com Felix Nmecha e seu gesto de comemoração?

Segundo Watzke, se Nmecha quisesse apenas expressar sua fé, poderia ter comemorado de outra forma. Do jeito que fez, porém, a discussão é justificada: "Se ele marca um gol e aponta os indicadores para cima, todo mundo também sabe que ele quer agradecer a Deus. Ele pode até fazer o sinal da cruz. Mas colocar a coroa no gramado, isso naturalmente tem uma certa ligação com o Ballers in God. Não quero fazer nenhum julgamento. Quando vejo o que eles defendem, o código de valores fundamentais do Borussia Dortmund e a visão fundamental do Ballers in God não são totalmente compatíveis."

Segundo Watzke, tanto no clube quanto no departamento de torcedores surgiu a impressão de "que se quer criar uma ligação com o Ballers in God". E o BVB quer se distanciar claramente disso. "Não queremos isso em nossa casa", afirmou.

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Watzke prosseguiu: "Eu disse a ele: Felix, se você percebe que isso divide os torcedores, talvez também entenda que é melhor não fazer mais esse gesto. Ele vai pensar a respeito. Tivemos uma conversa muito boa com ele. Fizemos uma chamada de vídeo de uma hora. É nesse ponto que estamos agora, e ele vai refletir sobre isso. Espero que consigamos chegar a uma solução sensata."

O presidente do Borussia Dortmund, porém, não quis atribuir má intenção a Nmecha: "Gosto muito do Felix Nmecha. Temos uma relação muito, muito boa e conversamos com frequência. Como católico praticante, sou a última pessoa que iria proibir alguém de rezar. Não se trata disso, de forma alguma. Isso também é legítimo. A única questão que estamos discutindo com ele é a segunda parte da comemoração."

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O clube e o jogador já conversaram, e Nmecha foi informado da repercussão de seu gesto. Segundo relatos da imprensa, o BVB deseja que o jogador da seleção deixe de fazer essa comemoração. O próprio Nmecha também afirmou que não quer, com sua comemoração, apoiar nenhuma organização nem promover intolerância ou discriminação.