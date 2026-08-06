O alemão Matthias Jaissle, novo treinador do Newcastle United, apareceu pela primeira vez diante da imprensa, afirmando que não pretende usar como pretexto as circunstâncias atuais ou a saída de vários craques do time, mas sim que almeja construir um novo projeto capaz de competir desde o início da temporada.

Jaissle falou durante o período de treinamentos do Newcastle realizado na cidade espanhola de La Manga, em declarações veiculadas pela rede "Sky Sports", onde destacou que o time precisa de tempo e trabalho, com a sua confiança no apoio da diretoria durante a janela de transferências.

Disse o treinador alemão: "A pergunta sobre onde podemos terminar a temporada depois de todas essas mudanças? É difícil respondê-la depois de apenas um dia assumindo a função oficialmente".

E acrescentou: "Perdemos vários jogadores importantes, mas encaro isso como um desafio positivo. Podemos procurar desculpas, mas essa não é a nossa maneira".

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Jaissle explicou que prefere avaliar os elementos atuais do time antes de tomar qualquer decisão técnica, afirmando: "Deem-me algum tempo para conhecer os jogadores. Quero conhecê-los bem e dar-lhes a oportunidade de provar seu valor, e depois disso poderemos avaliar as coisas de forma melhor".









Sobre a janela de transferências, o treinador alemão afirmou que o clube tem capacidade para reforçar suas fileiras, acrescentando: "Temos os recursos para nos movimentar no mercado, e o nosso diretor esportivo tem plena consciência disso. Estou confiante de que veremos caras novas no início da temporada".

Vale lembrar que Jaissle pediu demissão, há poucos dias, do seu cargo no Al Ahly após uma jornada histórica na qual conquistou a Liga dos Campeões da Ásia de Elite em duas ocasiões consecutivas, além da Supercopa local uma vez.