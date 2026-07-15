“Não procurem uma conspiração”... Mensagem polêmica do Reino Unido antes do confronto entre Inglaterra e Argentina

A Embaixada Britânica na Argentina tentou acalmar os ânimos antes do confronto entre Inglaterra e Argentina na semifinal da Copa do Mundo de 2026, por meio de uma postagem irônica nas redes sociais, tendo em vista a sensibilidade histórica que envolve a partida e vai além dos limites do futebol.

A embaixada publicou, em sua conta oficial no Instagram, o que descreveu como uma “nota interna” dirigida aos responsáveis pela gestão de suas contas nas redes sociais, contendo instruções irônicas sobre como lidar com o resultado da partida marcada para esta noite de quarta-feira, em Atlanta.

A nota dizia que, caso a Inglaterra vença, o que se espera é: “comemorar com elegância, nada mais”; já se a Argentina vencer, as instruções determinam “parabenizar o vencedor, desejar-lhe boa sorte na final e não divulgar teorias da conspiração inexistentes”.

A nota acrescentou que o uso de imagens satíricas (memes) é permitido, “mas com um certo grau de bom-gosto”.

A mensagem foi encerrada com uma assinatura irônica que trazia o nome “Gabinete de Sua Majestade para Emergências Especiais relacionadas ao jogo entre Inglaterra e Argentina na Copa do Mundo”, além de incluir uma frase engraçada que dizia: “Como se diz nos corredores de Oxford: o forno não está pronto para os bolos”.

O responsável pela gestão da conta da embaixada anexou à publicação uma mensagem na qual dizia: “Sei que todos esperam que publiquemos algo sobre a partida que está na boca de todos, mas eles não facilitaram as coisas para mim. Esta é a nota que recebi... e vocês é que decidem”.

Leia também: O golpe final... A derrota da Espanha acaba com o maior sonho de Mbappé

Essa publicação surge como uma tentativa de reconhecer a delicadeza do confronto e amenizar a tensão em torno dele, já que, para muitos argentinos, a partida está ligada à questão da soberania sobre as Ilhas Malvinas — conhecidas na Grã-Bretanha como Ilhas Malvinas —, além da longa história de rivalidade esportiva entre os dois países.

Leia também... Imprensa francesa: os mestres do esporte desmascararam a equipe de Deschamps... e Oliès nos levou ao abismo

Apenas um jogo

Antes da publicação da embaixada, a Federação Argentina de Veteranos da Guerra de “2 de abril” (Conflito das Malvinas) divulgou um comunicado no qual apelava para que se separasse o futebol da questão da soberania sobre as Ilhas Malvinas.

O comunicado, intitulado “A questão das Malvinas não é negociável... e a memória é preservada em todos os âmbitos”, afirmava que “o esporte não é uma guerra, nem um meio de vingança; é apenas um jogo”.

Por sua vez, o técnico da seleção argentina, Lionel Scaloni, enfatizou, durante sua coletiva de imprensa na terça-feira, a necessidade de não confundir futebol com questões políticas ou históricas.

Scaloni disse: “É uma partida de futebol, e não posso confundir as coisas, especialmente por respeito ao que aconteceu há muitos anos. Relacionar as duas questões seria uma loucura, em um momento em que o mundo vive guerras reais”.

E acrescentou: “Como argentinos, devemos lembrar daqueles que participaram desses eventos e de suas famílias, mas qual é a culpa dos jogadores de hoje ou das pessoas atuais? Seria um erro misturar as duas coisas”.

Leia também... Vídeo: “Tira isso do bolso”... Ironia contra o astro da França no vestiário da Espanha