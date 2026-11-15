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Wael Mohya, grande promessa do Borussia Mönchengladbach, revelou como Jürgen Klopp o convenceu a escolher a seleção da Alemanha.

"Pela maneira como Jürgen Klopp conversou comigo, não precisei pensar muito para aceitar o convite. Ele me convenceu com seus argumentos, e percebi imediatamente que é um cara muito gente boa. Agora, estou ansioso para passar os próximos dias com ele em campo e tenho certeza de que ele também vai me ajudar a melhorar", revelou o jogador de 17 anos em entrevista ao Bild.

O telefonema de Klopp para convocá-lo o pegou completamente de surpresa. "Eu estava no porão da nossa casa. Meus pais montaram uma academia ali para nós. Quando percebi que o técnico da seleção estava me ligando, tirei os fones de ouvido imediatamente e parei de treinar."

Depois, ele deu a boa notícia à família: "Contei aos meus pais durante o jantar. Foi um momento incrível! Não é algo muito especial só para mim, mas para todos ao meu redor. Depois disso, meu celular explodiu. Nunca tinha recebido tantas mensagens. Quando entrei no vestiário do Gladbach pela primeira vez depois da convocação, todos aplaudiram. Foi muito emocionante", contou Mohya.

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As conversas com o técnico da seleção foram "muito boas, sinceras e abertas", mas Klopp não deu falsas esperanças ao jovem do Gladbach. "Ele não me fez promessas nem me deu garantias. Disse que posso e preciso conquistar tudo aqui com meu trabalho."

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Ainda assim, a decisão de defender a Alemanha acabou sendo fácil, embora Mohya, por ser filho de pais marroquinos, também pudesse, em tese, jogar pelo país do norte da África. "Eles nunca esconderam que Marrocos também tem interesse. Meus pais vêm de lá. O país faz parte da minha família, e tenho muito respeito por isso."

Wael Mohya aponta Florian Wirtz como sua grande referência

Mohya revelou que Florian Wirtz é uma referência para ele na busca por sua estreia pela seleção principal. "Jogamos em posições parecidas. Aprendi muita coisa observando-o. Quero fazer isso aqui também. A alegria com que ele joga, sua criatividade: isso me impressiona", disse o jogador de 17 anos sobre o astro do Liverpool.

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Klopp convocou Mohya para o grupo de 24 jogadores para as partidas desta Data Fifa contra Sérvia e Holanda, mas depois não o incluiu na lista de até 23 jogadores para o jogo.

Isso, porém, já havia sido combinado antes, explicou Klopp antes da partida contra a Sérvia. O técnico da seleção queria apenas ter uma primeira impressão de Mohya nos treinos. Por isso, o jogador do Gladbach ainda terá de esperar um pouco por sua estreia na seleção principal.