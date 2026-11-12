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O lendário Thierry Henry revelou que a Inglaterra tentou intensamente convencer Michael Olise, do Bayern de Munique, a defender sua seleção antes de ele estrear pela França.

No verão de 2024, Henry preparava, como treinador, a seleção francesa sub-23 para os Jogos Olímpicos de Paris. Olise fazia parte do elenco, mas a Inglaterra queria convencê-lo a disputar a Eurocopa, realizada pouco antes na Alemanha. "Michael me ligava todos os dias para falar de sua participação nos Jogos Olímpicos, embora a seleção inglesa o quisesse para a Eurocopa. Mas não precisei convencer ninguém", disse Henry ao podcast Kampo.

Por causa de suas origens, Olise podia defender quatro seleções: França, Inglaterra, Argélia e Nigéria. Nas categorias de base, porém, atuou exclusivamente pelas equipes da França. Por isso, segundo Henry, uma mudança para a seleção inglesa nem sequer era uma possibilidade para ele: "Michael Olise é um grande torcedor da seleção francesa desde criança", disse o ex-astro.

Patrick Vieira, outro ex-astro da França, também havia conversado com Olise sobre sua escolha: "Ele me explicou que vê mais chances de ser campeão do mundo com a França do que com a Inglaterra", afirmou Vieira ao jornal esportivo L'Equipe. Os dois países, porém, não alcançaram esse objetivo na Copa do Mundo deste verão: tanto a França de Olise quanto a Inglaterra foram eliminadas nas semifinais.

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Olise estreou pela seleção principal da França em setembro de 2024, sob o comando do técnico Didier Deschamps, e se firmou já no outono, com atuações em partidas oficiais da Liga das Nações, de modo que uma mudança de seleção logo ficou descartada. Atualmente, soma 29 partidas pela seleção (11 gols) e é titular na equipe do novo técnico Zinedine Zidane.