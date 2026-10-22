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O técnico da Alemanha, Jurgen Klopp, deu um recado duro sobre o futuro de Nicolo Tresoldi, promessa do Club Brugge, no futebol de seleções. Durante uma missão de observação de jogadores de grande repercussão, o ex-técnico do Liverpool afirmou que a DFB não vai implorar para que jogadores defendam a seleção, apesar da disputa iminente com a Itália pela escolha do atacante.

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Klopp define sua posição sobre o recrutamento para a seleção

A disputa para garantir o futuro de Tresoldi a longo prazo se intensificou, mas Klopp se recusa a entrar em uma guerra de ofertas pelo jovem atacante. Presente no confronto da Champions League entre Bayern de Munique e Arsenal na Allianz Arena, o técnico da seleção alemã confirmou que houve conversas formais com o jogador, que ainda pode representar tanto a Alemanha quanto a Itália.

Apesar do risco de perder um talento promissor para um rival europeu direto, Klopp manteve a calma ao explicar a posição da DFB. “Acompanhamos tudo. Acompanhamos em Bruges, acompanhamos em Bremen. Conversamos com Tresoldi, assim como [Roberto] Mancini. Isso não diz respeito apenas a Tresoldi: não precisamos correr atrás de ninguém. O garoto precisa tomar a decisão quando chegar o momento de fazê-lo. Nico é um ótimo garoto, que evoluiu muito e ainda tem bastante potencial”, explicou à Sky Sport.

Atacante adia decisão sobre seu futuro na seleção

Getty Images

Depois de se destacar pela seleção sub-21 da Alemanha, o atacante de 20 anos prefere ter paciência antes de decidir seu futuro internacional. Recentemente, ele indicou que adiará qualquer decisão definitiva sobre qual seleção principal representará até depois da Eurocopa Sub-21 da UEFA de 2027, optando por manter o foco durante o próximo ciclo da competição.

Enquanto isso, Mancini acompanha a situação de perto e quer convencer o atacante nascido na Sardenha a defender a Itália. Desenha-se uma disputa entre o país onde o jogador nasceu e aquele em que desenvolveu sua carreira profissional. Dirigentes italianos esperam que suas raízes mediterrâneas acabem pesando a seu favor.

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Fullkrug segue como opção apesar das preocupações com a idade

Se Tresoldi representa o futuro, Klopp também abordou o impacto imediato do experiente atacante Niclas Fullkrug. O jogador voltou a se destacar desde que retornou ao Bremen por empréstimo do West Ham United, marcando gols com notável regularidade no início da nova temporada. O desempenho de Fullkrug como artilheiro o recolocou entre os nomes considerados para a seleção, embora Klopp também pense no futuro do elenco.

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Com sete gols em suas primeiras sete partidas oficiais nesta temporada, o ex-jogador do Borussia Dortmund continua sendo um dos finalizadores mais confiáveis da Alemanha dentro da área. “Niclas Fullkrug marca um gol atrás do outro na Bundesliga, mas tem 33 anos. A culpa não é minha. A longo prazo, precisamos ver se isso funciona. Funciona, mas, acima de tudo, estou feliz por Niclas estar de volta e marcando”, observou Klopp.

A observação de jogadores na Allianz Arena





Getty Images

A presença de Klopp em Munique não se limitou à questão dos atacantes. Ele aproveitou a oportunidade para observar vários jogadores da DFB, tanto consagrados quanto em ascensão, em ação no mais alto nível da Champions League. O duelo tático entre Bayern e Arsenal ofereceu o cenário ideal para avaliar a forma de atletas que devem compor a base de seu elenco na próxima pausa para jogos de seleções.

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Nomes importantes como Serge Gnabry, Aleksandar Pavlovic, Kai Havertz e o promissor Tom Bischof foram observados de perto enquanto Klopp segue ajustando sua abordagem tática. A disposição do técnico de acompanhar “tudo”, dos jogos nacionais às partidas de competições continentais no exterior, sugere que nenhum jogador está fora de seu radar enquanto a equipe se prepara para os próximos torneios.