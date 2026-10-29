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O técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, confirmou que o goleiro do Liverpool, Alisson Becker, continua sendo seu titular absoluto, apesar de ter ficado fora dos amistosos de novembro. Ancelotti ressaltou que os próximos jogos servirão apenas para testar goleiros mais jovens.

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Ancelotti poupa Alisson na data Fifa de novembro

Carlo Ancelotti decidiu deixar o goleiro do Liverpool Alisson Becker fora da lista de 26 convocados do Brasil para os próximos amistosos contra Japão e Singapura. Em seu lugar, o técnico italiano chamou Bento, Lucas Perri e o jovem Morisco, do Coritiba, como seus três goleiros.

A decisão permite à comissão técnica avaliar outras opções para o gol.

Ancelotti tranquilizou os torcedores ao afirmar que a condição de Alisson como goleiro titular do Brasil segue totalmente inquestionável.

Técnico aponta astro do Liverpool como o melhor goleiro do mundo

Em entrevista coletiva, Ancelotti elogiou o histórico de Alisson ao explicar os critérios de sua convocação. “Não precisamos testar Alisson, nós o conhecemos muito bem. Ele é o melhor goleiro”, declarou Ancelotti sem hesitar.

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“Quando a Copa América começar, ele será convocado. Assim como Alisson, todos os outros também serão.”

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“Agora é hora de observar, renovar e desenvolver os jovens jogadores”, acrescentou o técnico.

Bento, Perri e Morisco terão oportunidades

Com Alisson poupado, Bento, do Al-Nassr, Lucas Perri, do Torino, e Morisco, do Coritiba, disputarão a titularidade durante a excursão por Singapura.

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Ancelotti ressaltou que dar experiência internacional aos goleiros reservas é fundamental para que o elenco tenha opções.

A comissão técnica acompanhará de perto os três goleiros nas duas próximas partidas.

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Alisson mantém o foco nos compromissos do Liverpool em competições nacionais

Alisson permanecerá no Liverpool durante a pausa para os jogos das seleções, sem precisar fazer a longa viagem ao Sudeste Asiático.

O goleiro voltará a integrar a seleção brasileira quando as partidas oficiais forem retomadas.

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O Brasil inicia sua excursão contra o Japão em 14 de novembro.