Ancelotti poupa Alisson na data Fifa de novembro
Carlo Ancelotti decidiu deixar o goleiro do Liverpool Alisson Becker fora da lista de 26 convocados do Brasil para os próximos amistosos contra Japão e Singapura. Em seu lugar, o técnico italiano chamou Bento, Lucas Perri e o jovem Morisco, do Coritiba, como seus três goleiros.
A decisão permite à comissão técnica avaliar outras opções para o gol.
Ancelotti tranquilizou os torcedores ao afirmar que a condição de Alisson como goleiro titular do Brasil segue totalmente inquestionável.
Técnico aponta astro do Liverpool como o melhor goleiro do mundo
Em entrevista coletiva, Ancelotti elogiou o histórico de Alisson ao explicar os critérios de sua convocação. “Não precisamos testar Alisson, nós o conhecemos muito bem. Ele é o melhor goleiro”, declarou Ancelotti sem hesitar.
“Quando a Copa América começar, ele será convocado. Assim como Alisson, todos os outros também serão.”
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“Agora é hora de observar, renovar e desenvolver os jovens jogadores”, acrescentou o técnico.
Bento, Perri e Morisco terão oportunidades
Com Alisson poupado, Bento, do Al-Nassr, Lucas Perri, do Torino, e Morisco, do Coritiba, disputarão a titularidade durante a excursão por Singapura.
Ancelotti ressaltou que dar experiência internacional aos goleiros reservas é fundamental para que o elenco tenha opções.
A comissão técnica acompanhará de perto os três goleiros nas duas próximas partidas.
Alisson mantém o foco nos compromissos do Liverpool em competições nacionais
Alisson permanecerá no Liverpool durante a pausa para os jogos das seleções, sem precisar fazer a longa viagem ao Sudeste Asiático.
O goleiro voltará a integrar a seleção brasileira quando as partidas oficiais forem retomadas.
O Brasil inicia sua excursão contra o Japão em 14 de novembro.