"Não posso prometer que Neymar e Mbappé irão ficar no PSG"

Treinador falou sobre sua dupla de atacantes, nomes quentes do mercado da bola para a próxima janela de transferências

O técnico Thomas Tuchel voltou a falar sobre o tema da permanência ou não dos atacantes Neymar e Kylian Mbappé no . Neste domingo, o alemão, que acompanhou o Grande Prêmio de Mônaco da Fórmula 1, comentou sobre dois de seus principais jogadores.

Enquanto o brasileiro se ausentou do último treino do time no ano, sem o conhecimento do treinador, o francês de 20 anos falou publicamente sobre a vontade de ganhar uma 'importância maior' dentro do elenco parisiense, sugerindo que poderia buscar um 'novo projeto' onde seu desejo fosse atendido. Sem falar sobre os dois fatos, especificamente, Tuchel preferiu adotar um tom político.

"Já estou acostumado com isso (falar com a imprensa). Estamos em maio, o que eu disser agora pode não valer mais no próximo mês", disse, em falas à Sky Sport F1. "As coisas são como são, há muita especulação, o que mostra que temos muita qualidade e elenco (na equipe)"

"Meu desejo, como técnico, é claro, quero que todos os meus jogadores fiquem no , e sigam no nosso projeto. O trabalho não terminou, ele a recém começou."

Mesmo com derrotas na e nas Copas nacionais, Tuchel acabou recompensado por mais um título tranquilo do Paris na , assinando um novo contrato e encerrando boatos sobre uma possível troca no comando técnico. Mas ele sabe que o trabalho de formação do elenco pode muito bem mudar a cada janela de transferências.

"Meu desejo é claro (sobre a permanência de Mbappé e Neymar), mas não posso prometer nada pois isso seria ingênuo da minha parte. E não há lugar para ingenuidade nesse ramo."

O PSG deve iniciar sua pré-temporada em julho, na , onde ainda irá realizar amistosos de preparação contra e .