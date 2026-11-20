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Jack Grealish deve voltar a integrar a lista de relacionados do Everton para o confronto com o Brentford pela Premier League, na noite de segunda-feira. O jogador emprestado pelo Manchester City passou o último mês afastado do elenco principal após uma grave infração disciplinar no clube.

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Grealish encerra período de afastamento

Grealish voltou oficialmente ao elenco principal no Hill Dickinson após passar um mês afastado. O meia deu um passo importante rumo à reintegração completa ao participar de um amistoso contra o Derby County, disputado com portões fechados na semana passada, durante a recente pausa nas competições nacionais.

Moyes confirmou que o jogador da seleção inglesa faz parte de seus planos para a próxima partida contra o Brentford . “Ele voltou a treinar e está novamente junto da equipe”, disse o escocês aos jornalistas na entrevista coletiva antes do jogo.

Foco do técnico segue no coletivo

Após a suspensão, Grealish usou as redes sociais para pedir desculpas publicamente aos torcedores e ao clube. Embora a atitude tenha sido bem recebida pelos torcedores do Everton no Instagram, Moyes manteve sua habitual postura reservada ao ser questionado sobre a declaração do jogador na internet. “Não uso redes sociais, mas fiquei sabendo”, afirmou o ex-técnico do West Ham ao comentar o pedido de desculpas.

Apesar da repercussão do afastamento de Grealish, Moyes fez questão de destacar que nenhum jogador está acima da equipe. O ponta tem encontrado dificuldades para causar impacto nesta temporada: disputou seis partidas em todas as competições, sem marcar gols nem dar assistências. Ao ser questionado se os dois haviam conversado em particular para resolver a situação, o técnico afirmou: “Apenas seguimos trabalhando. Tenho muitos outros jogadores aos quais também preciso dedicar muita atenção. Não posso me concentrar em apenas um jogador.”

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Preparação para enfrentar o Brentford

A prioridade do técnico continua sendo o desempenho coletivo, enquanto o Everton busca subir na tabela da Premier League. “Tenho tentado garantir que todos tenham a preparação adequada e estejam prontos para nosso próximo jogo, contra o Brentford”, acrescentou Moyes.

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O Everton faz uma campanha impressionante na Premier League até aqui. A equipe ocupa a sexta posição, com 16 pontos, empatada com o Chelsea, quinto colocado, e apenas dois pontos atrás do Liverpool, que está em quarto.

Marca histórica para o técnico do Everton

A entrevista coletiva também teve um momento de celebração para Moyes, homenageado por sua longa trajetória no clube. O capitão James Tarkowski e o ex-meio-campista do Everton Leon Osman presentearam o técnico com uma lembrança emoldurada para marcar seu 593º jogo no comando da equipe, um novo recorde para o clube de Merseyside.

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Ao comentar a marca, Moyes expressou gratidão, mas manteve o foco nos desafios pela frente. “É algo que me deixa muito feliz, mas, para ser sincero, não é algo em que eu pense muito”, admitiu. “Entendo que, de repente, me tornei o técnico com mais jogos pelo Everton do que qualquer outro antes de mim, e é uma verdadeira honra e um privilégio estar nessa posição.”