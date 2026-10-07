"Não posso mais usar uma camisa do Bayern e isso tem um motivo", escreveu Lell sob um vídeo em seu perfil no Instagram, no qual explicou a mudança. Originalmente, o ex-lateral-direito aparecia na imagem de capa de seu livro com a camisa de seu ex-clube de Munique. O Bayern, porém, pediu que essa imagem fosse retirada da capa; em vez disso, Lell agora aparece nela com uma camiseta branca.

Algumas semanas depois de ter jogado em janeiro pelo time sub-40 do Bayern em um torneio beneficente de futsal, ele recebeu "uma ligação do escritório do cargo mais alto" do Bayern, explicou Lell no vídeo no Instagram. "Eu não era mais bem-visto com a camisa do Bayern e deveria me abster no futuro de usar a camisa do Bayern", reproduziu o teor da ligação o jogador de 42 anos, que já havia atuado na base do Bayern e, entre 2003 e 2010 (com interrupção por um empréstimo ao Colônia entre 2004 e 2006), somou ao todo 98 partidas pelos profissionais do clube de Munique.

Segundo Lell, ele inicialmente apenas "deixou isso assim" após o pedido de seu ex-clube. Algumas semanas depois, porém, sua editora "recebeu uma notificação de advogado do Bayern: 'Que se retirasse da capa a camisa do Bayern'", foi o que lhes foi comunicado. "E foi isso que fizemos."

Christian Lell alfineta dirigentes do Bayern

Por que o Bayern o proibiu de aparecer na capa com o uniforme do clube permaneceu sem explicação para Lell. "Nenhum dos responsáveis nesse clube, que agora estão lá dançando e que em algum momento chegaram ao clube, pode me impedir de ter o Bayern de Munique no meu coração e de ele continuar sempre lá", disparou o ex-jogador da seleção alemã sub-21, cuja carreira profissional chegou ao fim em 2014 após passagens por Hertha Berlim (2010 a 2012) e Levante, em mais uma alfinetada à direção do Bayern, da qual ele excluiu explicitamente os antigos chefes do clube Uli Hoeneß e Karl-Heinz Rummenigge.

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Segundo o Bild, o Bayern pressionou Lell a retirar a capa de seu livro com a camisa do clube simplesmente porque sua editora não havia solicitado os respectivos direitos de marca ao clube da Säbener Straße. O Bayern persegue esse tipo de violação de direitos de marca de forma rigorosa.

"O Bayern de Munique me excluiu", continuou Lell. "E está tudo bem também, é preciso entender. Há empresas, instituições, pessoas, que excluem alguém, que não ficam ao seu lado quando você mais teria precisado delas." Ainda assim, ele afirmou ter "naturalmente aceitado e acatado" a decisão do Bayern. "Não tenho problema nenhum com o fato de oficialmente nunca mais poder usar a camisa do Bayern."