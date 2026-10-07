"Eu não posso mais usar uma camisa do Bayern, e isso tem um motivo", escreveu Lell abaixo de um vídeo em seu perfil no Instagram, no qual explicou a mudança. Originalmente, o ex-lateral-direito aparecia na imagem de capa de seu livro com a camisa de seu ex-clube de Munique. Depois, porém, o FCB pediu que essa imagem fosse removida da capa; em vez disso, Lell agora aparece nela com uma camiseta branca.

Algumas semanas depois de ter jogado, em janeiro, pelo time sub-40 do Bayern em um torneio beneficente de futsal, ele recebeu "uma ligação do escritório da chefia" do FCB, explicou Lell no vídeo no Instagram. "Eu não seria mais bem-visto com a camisa do Bayern e, no futuro, deveria deixar de usar a camisa do Bayern", relatou o conteúdo da ligação o ex-jogador de 42 anos, que já havia atuado nas categorias de base do Bayern e, entre 2003 e 2010 (com a interrupção de um empréstimo ao 1. FC Köln entre 2004 e 2006), fez ao todo 98 partidas pelo time profissional do clube de Munique.

Segundo Lell, a princípio ele simplesmente "deixou isso assim" após o pedido de seu ex-clube. No entanto, algumas semanas depois, sua editora recebeu "uma notificação de advogado do FC Bayern: 'Que se retirasse a camisa do Bayern da capa'", foi o que lhes foi comunicado. "E foi o que fizemos."

Christian Lell alfineta dirigentes do Bayern

Por que o Bayern o proibiu de usar a imagem da capa com o uniforme do FCB permaneceu sem explicação para Lell. "Nenhum dos responsáveis nesse clube, que agora ficam por lá e chegaram ao clube em algum momento, pode me impedir de que o Bayern de Munique esteja no meu coração e de que sempre estará", disparou ainda o ex-jogador da seleção alemã sub-21, cuja carreira profissional chegou ao fim em 2014 após passagens por Hertha Berlim (2010 a 2012) e UD Levante, em mais uma alfinetada à direção do Bayern.

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Ele excluiu explicitamente os ex-dirigentes do clube Uli Hoeneß e Karl-Heinz Rummenigge, "mas todos os outros coelhinhos da Páscoa que ficam por lá não têm chance alguma de fazer com que eu abra mão, de qualquer forma, do meu escudo, que eu carrego aqui dentro".

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Segundo o Bild, o Bayern insistiu simplesmente para que Lell removesse a camisa do FCB da capa de seu livro porque a editora dele não havia solicitado ao clube da Säbener Straße os respectivos direitos de marca. O Bayern persegue esse tipo de violação de direitos de marca de forma consequente.

"O Bayern de Munique me excluiu", prosseguiu Lell. "E isso está totalmente certo, é preciso entender. Há empresas, instituições, pessoas que excluem a gente, que não ficam ao seu lado quando você mais precisaria delas." Ainda assim, ele afirmou ter "naturalmente aceitado e acatado" a decisão do Bayern. "Não tenho problema algum com o fato de oficialmente nunca mais poder usar a camisa do Bayern."