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Enzo Maresca alertou o Manchester City de que o clube não pode continuar dependendo apenas de Erling Haaland para marcar seus gols nesta temporada. O técnico deu a orientação clara ao elenco depois que a equipe perdeu a liderança da Premier League ao ser derrotada pelo Brighton em um jogo frustrante no fim de semana.

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City sofre derrota frustrante para o Brighton

Maresca disse ao elenco do City que a equipe precisa parar de depender exclusivamente dos gols de Haaland. O atacante norueguês já marcou 13 vezes em todas as competições nesta temporada. No entanto, Haaland não balançou as redes na derrota do City por 1 a 0 para o Brighton no sábado.

Com o resultado decepcionante, a equipe de Maresca perdeu a liderança da Premier League. O fato de não ter marcado contra o Brighton evidenciou uma possível fragilidade do elenco. Agora, Maresca quer ver outros jogadores assumirem a responsabilidade e contribuírem no ataque.

Maresca cobra gols de outros jogadores

Antes do confronto com o RB Leipzig pela Champions League, Maresca falou sobre o desempenho do ataque de sua equipe. O treinador ressaltou a importância de dividir a responsabilidade pelos gols entre os jogadores.

“Ao mesmo tempo, não podemos depender de Erling em todos os jogos. Precisamos que os outros também marquem gols”, explicou Maresca, segundo a ESPN. “Mas, repito, acho que o último jogo, contra o Brighton, foi o único da temporada em que não marcamos. Mas, sem dúvida, ficamos felizes quando Erling está em campo.”

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Haaland segue fundamental para o City

Apesar de pedir a contribuição de mais jogadores, Maresca fez questão de destacar o enorme valor de Haaland para a equipe. O treinador reconheceu que ter o goleador em campo sempre representa uma vantagem.

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O treinador afirmou: “Sem dúvida, quando Erling está em campo, é melhor, porque ele vai marcar gols, ou você sabe que ele está sempre perto de marcar.”

City terá desafio pela Champions League

O City tentará reagir imediatamente ao voltar suas atenções para a competição europeia. A equipe se prepara para enfrentar o Leipzig na Alemanha, na noite de quarta-feira. O time de Maresca começou bem a competição, com vitórias importantes sobre o Porto e o AEK Atenas.

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No entanto, a equipe de Maresca sofreu uma derrota para o Paris Saint-Germain no mês passado. Uma boa atuação contra o Leipzig será fundamental para recuperar o embalo e voltar a vencer.