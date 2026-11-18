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Weston McKennie se pronunciou sobre as notícias de que poderia estar a caminho do Manchester United em uma transferência de destaque. O jogador da seleção dos Estados Unidos tem sido fortemente ligado a uma ida para Old Trafford após a recente contratação de Mauricio Pochettino, seu ex-técnico na seleção.

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McKennie reafirma compromisso com a Juventus

Apesar das crescentes especulações sobre uma possível ida para a Premier League, McKennie tratou rapidamente de afastar a possibilidade de deixar a Juventus . O meio-campista americano chegou ao gigante italiano vindo do Schalke em 2020, tornando-se o primeiro jogador dos Estados Unidos a defender o clube e o quinto americano a atuar na Serie A. Durante sua passagem por Turim, que incluiu um empréstimo de seis meses ao Leeds United a partir de janeiro de 2023, McKennie ajudou a Juventus a conquistar duas Copas da Itália e uma Supercopa da Itália.

O jogador de 28 anos agora comentou diretamente as especulações sobre seu futuro e deixou claro que sua prioridade é permanecer no Allianz Stadium. “Quero deixar claro que não planejo deixar a Juventus”, afirmou o meio-campista, segundo Fabrizio Romano. “Estou feliz onde estou. Foi por isso que assinei um novo contrato com a Juve e mal posso esperar para continuar aqui.”

A ligação com Pochettino em Old Trafford

Os rumores ganharam força após a contratação de Pochettino como técnico do Manchester United. O argentino assumiu oficialmente o comando em Old Trafford, substituindo Michael Carrick, que não venceu nenhuma de suas últimas oito partidas à frente da equipe na Premier League.

Notícias recentes da La Gazzetta dello Sport indicaram que Pochettino havia identificado McKennie como um dos principais alvos para a próxima janela de transferências de janeiro. O meio-campista americano já despertou o interesse de outros clubes em várias ocasiões, mas se tornou uma peça cada vez mais importante e versátil na Juventus. Ele também disputou mais partidas oficiais do que qualquer outro jogador do atual elenco do clube, com 241 atuações.

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Contrato e estabilidade em Turim

Embora o Manchester United possa estar em busca de reforços, a situação contratual de McKennie dificulta uma negociação. O ex-jogador do Schalke comprometeu seu futuro a longo prazo com o gigante italiano em março, quando assinou uma renovação de contrato que deve mantê-lo no clube até o verão europeu de 2030.

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McKennie disputou 11 partidas pela Juventus em todas as competições até agora nesta temporada, com um gol e uma assistência. O meio-campista americano é muito valorizado pelo técnico Luciano Spalletti por sua dedicação e versatilidade. O treinador quer mantê-lo em Turim, especialmente diante das recentes preocupações com lesões de outros meio-campistas, entre eles Manuel Locatelli e Khephren Thuram.

Outros astros da seleção dos Estados Unidos em destaque

McKennie não é o único astro americano ligado a uma possível ida para trabalhar com Pochettino no noroeste da Inglaterra. O destaque do Milan Christian Pulisic também teve seu nome associado a uma possível transferência para o Manchester United, à medida que o “efeito Poch” começa a influenciar os rumores de transferências na Inglaterra.

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A Juventus ocupa atualmente a sétima posição na tabela da Serie A, com 18 pontos, 11 atrás da líder Lazio. O clube tentará voltar a vencer quando receber o Venezia em sua próxima partida pelo campeonato, no domingo.