“Não penso em outro time” - Marcelo nega ofertas da Juventus

O brasileiro falou sobre o seu momento no Real Madrid, garantiu que se vê apenas como lateral e revelou bastidores das saídas de Zidane e CR7

Marcelo não vive o seu melhor momento no Real Madrid, mas em entrevista ao Esporte Interativo mostrou que segue com a confiança inabalável. Focado no clube, nos objetivos e também em sua vaga na lateral-esquerda, onde enfrenta uma competição cada vez maior com o jovem Reguilón.

"Eu não sou meia, sou lateral-esquerdo (...) Se eu for tentar jogar de meia aqui eu tô ferrado", disse o brasileiro, que negou tanto as notícias de que chegou a estar 7 quilos acima do peso quanto os rumores que o ligam à Juventus.

“Não tem por que pensar em outro time”, afirmou. "Não sei de onde estão tirando isso aí (...) Fazem montagem com a camisa da Juve... a Juve é um time espetacular. Desde a época do Nedved, joguei contra a Juve, achei maneiro e troquei a camisa com ele. Mas eu sou do Real Madrid, tenho contrato com o Real Madrid e o que está saindo eu não sei".

As especulações envolvendo uma eventual ida para a equipe italiana começaram pouco depois de Cristiano Ronaldo deixar o Real Madrid para defender os Bianconeri. E uma das revelações mais imprevisíveis feita pelo lateral-esquerdo foi de que o português lhe contou da transferência pouco antes da final de Champions League contra o Liverpool – logo após a conquista do título, no qual não teve uma exibição espetacular na final, CR7 deu uma declaração em tom de despedida.

(Foto: Getty Images)

"Eu não acreditei. Ele me falou, acho que a gente estava treinando pra final e ele me disse ‘cara, estou indo embora’. E eu disse, 'ah, vai embora nada'... e ele foi”, revelou Marcelo. “Eu chorei a noite toda (quando soube que ele ia sair). Meu filho brincava com o filho dele, minha esposa tinha uma relação muito boa com a esposa dele...".

Outro baque para o brasileiro foi a saída de Zidane na mesma época: "Foi muito estranho. Quando a gente descobriu..... a maioria, ninguém acreditou. Estava tudo certo, tudo maravilhoso. Foi um choque. Para mim foi um choque. Tinha uma relação com o Zizou maravilhosa".

(Foto: Getty Images)

"Corria, lutava... praticamente dei a minha vida para o Zizou. Relações assim não se tem com todos os técnicos", disse o camisa 12, que revelou ter uma relação de respeito com o atual técnico, Santiago Solari, embora sem muita aproximação além do que é mais necessário.

O Real Madrid entra em campo nesta quarta-feira (13), contra o Ajax, no jogo de ida das oitavas de final da Champions League.