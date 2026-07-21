Não pediu desculpa... Enzo Fernández quebra o silêncio após a expulsão na final do Mundial

Enzo Fernández, jogador da seleção da Argentina, partilhou os seus sentimentos com mais de 15 milhões de seguidores através da sua conta na rede social "Instagram", depois da expulsão na final do Mundial que a Argentina perdeu diante da Espanha.

O médio do Chelsea, que foi expulso após ver dois cartões amarelos, afirmou: "Com o passar do tempo, percebe-se que há algo muito maior do que o resultado".

Enzo Fernández elogiou o grande trabalho realizado pela seleção da Argentina durante o Mundial, dizendo: "Há anos que esta equipa representa a camisola da melhor forma possível. Ensina-nos que competir não significa apenas vencer, mas dar tudo pela camisola e nunca desistir. Tenho orgulho em fazer parte desta equipa que sempre enfrentou os desafios, competiu com toda a força e defendeu estas cores com muito orgulho, humildade e compromisso".

E acrescentou: "Quero agradecer a todos os adeptos argentinos. Obrigado por estarem sempre presentes, por nos apoiarem em cada jogo, pelo vosso carinho, pelo vosso apoio incondicional e por nos fazerem sentir que jogamos em casa em qualquer lugar do mundo".

Enzo Fernández concluiu: "Vestir a camisola do meu país é a maior honra da minha carreira, e continuarei a dar tudo o que tenho sempre que tiver a oportunidade de a defender".



