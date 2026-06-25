Não parou em Sibari... O Bayern agita o mercado de transferências com mais um jogador da Copa do Mundo

O Bayern de Munique agitou o mercado de transferências de verão com uma dupla contratação sensacional, após fechar acordo com o Eintracht de Frankfurt para contratar o lateral alemão Nathaniel Brown por 55 milhões de euros.
A contratação de Brown ocorre poucos dias após o gigante da Baviera ter fechado a negociação com o marroquino Ismail Saibari, vindo do PSV Eindhoven, pelo mesmo valor de 55 milhões de euros, em uma transação concluída na semana passada e divulgada com exclusividade.
O renomado jornalista Fabrizio Romano, especialista em mercado de transferências, explicou que o acordo do Bayern com Brown não deixava dúvidas, já que o clube havia acertado os termos pessoais com o jogador semanas antes, antes de concluir as negociações com o Eintracht sobre o valor da transferência de 55 milhões de euros.
Segundo Romano, em sua conta no site “X”, o contrato do lateral alemão com o Bayern de Munique se estenderá até junho de 2031, em uma iniciativa que confirma a intenção do clube de construir um projeto de longo prazo para a lateral esquerda.
Nathaniel Braun marcou o quinto gol da seleção alemã contra Curaçao, na fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.
Com essa medida, o Bayern gastou 110 milhões de euros em uma semana para reforçar seu elenco, por meio das contratações de Seibari e Brown, enviando uma mensagem clara aos seus rivais nacionais e europeus de que a fase de reconstrução começou com força total.
A contratação de Sibari, do PSV Eindhoven, foi concretizada na semana passada por 55 milhões de euros, formando, junto com Braun, a dupla de reforços em que o Bayern apostou para fortalecer seu ataque e sua defesa antes do início da nova temporada.