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Ismael SaibariGetty Images

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Não parou em Sibari... O Bayern agita o mercado de transferências com mais um jogador da Copa do Mundo

Mercado da bola
N. Brown
I. Saibari
Bayern de Munique
Alemanha
Marrocos

Novo jogador na Allianz Arena por 55 milhões de euros

O Bayern de Munique agitou o mercado de transferências de verão com uma dupla contratação sensacional, após fechar acordo com o Eintracht de Frankfurt para contratar o lateral alemão Nathaniel Brown por 55 milhões de euros.

A contratação de Brown ocorre poucos dias após o gigante da Baviera ter fechado a negociação com o marroquino Ismail Saibari, vindo do PSV Eindhoven, pelo mesmo valor de 55 milhões de euros, em uma transação concluída na semana passada e divulgada com exclusividade.

O renomado jornalista Fabrizio Romano, especialista em mercado de transferências, explicou que o acordo do Bayern com Brown não deixava dúvidas, já que o clube havia acertado os termos pessoais com o jogador semanas antes, antes de concluir as negociações com o Eintracht sobre o valor da transferência de 55 milhões de euros.

Segundo Romano, em sua conta no site “X”, o contrato do lateral alemão com o Bayern de Munique se estenderá até junho de 2031, em uma iniciativa que confirma a intenção do clube de construir um projeto de longo prazo para a lateral esquerda.

Nathaniel Braun marcou o quinto gol da seleção alemã contra Curaçao, na fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.

Com essa medida, o Bayern gastou 110 milhões de euros em uma semana para reforçar seu elenco, por meio das contratações de Seibari e Brown, enviando uma mensagem clara aos seus rivais nacionais e europeus de que a fase de reconstrução começou com força total.

A contratação de Sibari, do PSV Eindhoven, foi concretizada na semana passada por 55 milhões de euros, formando, junto com Braun, a dupla de reforços em que o Bayern apostou para fortalecer seu ataque e sua defesa antes do início da nova temporada.

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