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Kyle Walker confessou que pode ser obrigado a passar por uma dolorosa cirurgia a laser para remover uma tatuagem comemorativa caso o Manchester City acabe perdendo seus títulos. O experiente defensor, que conquistou muitos troféus durante sua passagem pelo Etihad Stadium, tem as conquistas históricas do clube gravadas permanentemente na pele.

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City é considerado culpado por violações financeiras

Uma comissão independente recentemente considerou o Manchester City culpado por 114 violações das regras financeiras da Premier League. As acusações se concentram principalmente em alegações de que o clube inflou artificialmente suas receitas comerciais por meio de contratos de patrocínio ilegítimos.

O City nega veementemente as acusações e recorreu oficialmente da decisão. No entanto, o clube enfrenta uma série de severas sanções esportivas caso a decisão seja mantida.

As punições podem ir de uma multa elevada e uma proibição de contratar jogadores a grandes perdas de pontos que podem levar o clube à Championship. As autoridades também podem retirar retroativamente os títulos conquistados pelo City durante o período em questão, colocando em dúvida os seis títulos da Premier League que Walker conquistou entre 2017 e 2025.

O assunto que ninguém pode ignorar

Durante uma participação recente na talkSPORT, o atual defensor do Burnley falou sobre a tatuagem em sua perna, que celebra a sequência inédita de domínio do City na liga entre 2021 e 2024. “[Tenho] ‘quatro seguidos’ tatuado”, confirmou.

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Questionado se recorreria à remoção a laser caso o clube do Etihad perca esses títulos, Walker respondeu: “Bom, provavelmente vou ter que fazer isso! Vou tentar manter a tatuagem, mas espero que não tirem os títulos da gente.”

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O ex-jogador da seleção inglesa também falou sobre o impacto mais amplo da decisão sobre seus ex-companheiros. “É o grande assunto que ninguém quer abordar e sobre o qual provavelmente todos seremos questionados em entrevistas ou algo assim”, acrescentou. “Não é uma situação boa.”

Em defesa de um legado histórico

Apesar da incerteza que paira sobre seu ex-clube, Walker segue defendendo com firmeza seus antigos companheiros de equipe. Ele ressaltou que o elenco se manteve concentrado exclusivamente no futebol enquanto os dirigentes travavam batalhas jurídicas fora de campo.

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“Não vamos ignorar o fato de que o clube foi considerado culpado, mas está recorrendo”, continuou Walker. “Como jogador, tudo o que posso dizer é que nós entrávamos em campo e dávamos o nosso melhor como equipe. Vou defender os jogadores pelo resto da minha vida, porque acho que o que fizemos e conquistamos naquele período foi incrível e provavelmente nunca mais se repetirá. Mas, para quem vê de fora, não é uma situação boa, e precisamos reconhecer isso.”

Um longo processo de recursos

Getty Images

O City seguirá sua campanha atual na Premier League em meio à incerteza. Embora seja considerado improvável que qualquer sanção esportiva seja aplicada antes da conclusão do amplo processo de recursos, ainda não há confirmação sobre quando possíveis punições seriam impostas nem sobre como seriam aplicadas.

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Enquanto isso, Walker se concentrará em suas obrigações no Burnley, na esperança de que a lembrança permanente da era de ouro do City não acabe se tornando um símbolo doloroso de uma história apagada.