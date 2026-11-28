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Mauricio Pochettino admitiu que a situação do Manchester United “não parece boa” após a goleada por 4 a 0 sofrida diante do Brentford em seu primeiro jogo em casa no comando da equipe. O United chegou a dez partidas sem vencer na Premier League, e o argentino afirmou que não há “nada que justifique” mais uma derrota pesada. Ele pediu que seus jogadores permaneçam unidos e melhorem.

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Pochettino admite situação difícil do Manchester United

Pochettino reconheceu que a situação do Manchester United “não parece boa” depois que o Brentford dominou a equipe em Old Trafford e lhe impôs a segunda derrota por 4 a 0 em três jogos. Em entrevista à Sky Sports, ele disse: “Bem, acho que não parece bom, não, quando você perde por 4 a 0 e por 4 a 0, nas circunstâncias do primeiro jogo em Liverpool e de hoje aqui em Old Trafford.”

Callum Wilson marcou duas vezes pelo Brentford. A goleada veio depois da derrota por 4 a 0 em Anfield no último fim de semana, quando Leny Yoro foi expulso , e do empate por 2 a 2 com o Sporting na quarta-feira, pela Champions League. Assim, Pochettino segue sem vencer após seus três primeiros jogos.

Treinador do United diz que não há “nada que justifique” a situação

Pochettino se recusou a dar desculpas e insistiu que seus jogadores precisam permanecer unidos. “Precisamos continuar unidos, precisamos ficar todos juntos e precisamos, sabe, tentar corrigir as coisas e melhorar”, disse.

Ele acrescentou: “E precisamos melhorar. Precisamos melhorar. Essa é a nossa situação. É a nossa realidade. Não há nada a dizer, nada que justifique esse tipo de situação. É a situação que conhecíamos quando chegamos. E, sim, é só uma questão de tempo.”

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Pochettino apoia jogadores apesar das vaias

Os torcedores cantaram o nome do ex-treinador Michael Carrick antes de vaiar a equipe após o apito final, mas Pochettino defendeu o elenco. “Os jogadores têm meu apoio. Entendemos os torcedores. Nós entendemos, e os jogadores, antes de tudo, entendem os torcedores. Mas precisamos nos importar”, afirmou.

Ele também avaliou que sua equipe começou bem antes que a tarde desandasse : “Acho que o dia de hoje é uma boa lição, porque começamos muito bem o jogo. Acho que fomos muito melhores que o Brentford durante os primeiros 17 ou quase 20 minutos, até sofrermos o primeiro gol.”

United se aproxima da luta contra o rebaixamento

A derrota ampliou para dez jogos a sequência do United sem vitórias na Premier League, algo que não acontecia desde janeiro de 1990. O time também se tornou o primeiro na história da competição a sofrer pelo menos dois gols em sete tempos consecutivos e pode terminar o fim de semana na lanterna se o Crystal Palace vencer o Hull no domingo. O Coventry visita Old Trafford no próximo fim de semana, em um jogo que já parece crucial para Pochettino.