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O argentino Julián Álvarez continua sonhando em sair, apesar de o Atlético de Madrid ainda se recusar a liberá-lo. Mas a novidade desta vez é que as reuniões voltaram a acontecer, e em Londres há quem espere o atacante com ansiedade.

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Segundo o jornal espanhol "El Nacional", Julián Álvarez participou de duas novas reuniões para discutir sua saída do Atlético de Madrid e segue pensando em mudar de ares.

Julián Álvarez tenta voltar aos poucos à normalidade depois de um verão turbulento. Além da participação na Copa do Mundo, seu foco esteve em deixar o Atlético de Madrid, e ele deixou clara a vontade de iniciar uma nova aventura em outro lugar.

Isso explica suas declarações públicas e seu comportamento durante a pré-temporada, a ponto de alguns especularem que ele poderia estar sofrendo de depressão.

Não se pode negar que o astro argentino fez de tudo para deixar o Wanda Metropolitano e se juntar ao Barcelona, a opção que preferia. Mas, como todos lembramos, isso não foi possível porque Enrique Cerezo se recusou a reforçar um rival direto.

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Por isso, o ex-jogador de River Plate e Manchester City segue sob o comando de Diego Simeone e recuperou seu lugar entre os titulares, embora esteja longe de seu melhor nível.

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Embora isso não tenha impedido vários clubes de manter o interesse em Julián Álvarez, a diretoria do Atlético de Madrid parece já tê-lo esquecido, diante do ótimo desempenho de Raphinha e das contribuições de Gabriel Jesus no Barcelona.

Além disso, Joan Laporta sabe que a diretoria do Atlético de Madrid não mudou de ideia e continua exigindo uma compensação astronômica para liberar o atacante nascido em 2000.

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Mais precisamente, cerca de 500 milhões de euros, um valor exorbitante. No entanto, o clube pode considerar uma transferência para uma equipe estrangeira, e o Arsenal voltou a despertar o interesse de Julián, que é um alvo de Mikel Arteta.

Neste verão, o clube entrou em contato com os agentes do jogador, que deixaram claro que ele só queria vestir a camisa do Barcelona. Agora, porém, Álvarez pode considerar a mudança para Londres.

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Isso porque lá lhe garantiriam um salário maior e, mais importante, a chance de disputar todos os títulos, exatamente o que exigem os campeões do mundo no Catar.

Reuniões já foram realizadas para levar Julián ao Arsenal. Vários representantes do clube inglês viajaram à capital espanhola para se encontrar pessoalmente com Julián e seus agentes, e podem apresentar uma proposta oficial em janeiro para tentar fechar o negócio.

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No Emirates, não estão satisfeitos com Viktor Gyökeres, e Álvarez seria a opção de Arteta para se tornar o novo camisa 9 dos Gunners, segundo o "The Athletic".

O Arsenal vê em Álvarez o atacante ideal para o projeto de Arteta: um jogador rápido, inteligente, que se movimenta bem sem a bola e marca a partir de meias-chances, além de ser capaz de atuar em mais de uma posição no ataque.

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Arteta conhece bem o valor do argentino desde os tempos de Manchester City e acredita que ele pode dar ao Arsenal o salto de qualidade de que o time precisa para conquistar o Campeonato Inglês e a Liga dos Campeões.

Por outro lado, Álvarez vive um momento de insatisfação no Atlético. Ele sente que seu projeto com a equipe chegou ao fim e que precisa de um novo desafio que lhe devolva a paixão e o entusiasmo.