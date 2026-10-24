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O técnico do Chelsea, Xabi Alonso, refletiu sobre sua passagem intensa pelo Real Madrid e admitiu que considerou prematura sua demissão do comando da equipe no Santiago Bernabéu. O espanhol, que chegou com uma reputação em ascensão após seu trabalho no Bayer Leverkusen, teve sua passagem pela capital espanhola abreviada apesar de o time ainda disputar várias competições.

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Um fim precoce na capital espanhola

O Real Madrid contratou Alonso no início da temporada passada, após ele se destacar como treinador no Bayer Leverkusen. O trabalho começou bem durante o Mundial de Clubes, mas acabou perdendo força na metade da temporada.

Após uma derrota na final da Supercopa da Espanha em janeiro, a direção do Real Madrid não hesitou em demiti-lo. A decisão encerrou o projeto do espanhol de reformular o estilo de jogo da equipe antes que ele pudesse realmente começar, e o clube recorreu temporariamente a Alvaro Arbeloa para estabilizar a situação.

‘Não olho para trás com raiva’

Getty Images

Em conversa com Jamie Carragher, seu ex-companheiro de Liverpool, no programa da Sky Sports, Boss, Alonso manifestou frustração com o momento de sua saída. O treinador, porém, garantiu não guardar ressentimentos do clube espanhol.

“Senti que terminou um pouco cedo, antes de saber se a temporada acabaria bem”, disse Alonso. “Era a metade da temporada. Ainda estávamos na disputa de La Liga e da Champions League, mas foi uma experiência comandar o Real Madrid.”

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Ele acrescentou: “O Real Madrid é especial em tudo. É um pouco diferente dos outros clubes em tudo. Aprendi com isso e não olho para trás com raiva. Quando olho para trás, penso que tentei e dei o meu melhor. Agora estou focado no futuro, mas precisava tentar.”

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O projeto de Stamford Bridge

Enquanto o Real Madrid acabou adotando uma abordagem bastante diferente ao contratar Jose Mourinho posteriormente, Alonso logo encontrou uma nova casa no oeste de Londres. O espanhol revelou que Stamford Bridge ofereceu o ambiente ideal para recomeçar após um período necessário de descanso.

“Foi uma questão de momento. Para mim, era o momento certo depois do Bayer Leverkusen e do Real Madrid. Tive meu tempo de descanso”, disse Alonso a Carragher. “E eu queria escolher um lugar com o qual tivesse uma boa conexão, uma boa sensação, e conheço o Chelsea.

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“Eu não tinha ligação [com o clube], mas, pelo que ouvi… O potencial existe, algumas coisas poderiam mudar. E achei que poderíamos começar essa jornada juntos. Sinto que [o elenco] tem uma base muito sólida, o elenco é muito bom. Com algumas melhorias e novas contratações de perfis diferentes, poderíamos ter uma equipe sólida.

“Seria um projeto… Sabemos que vai levar mais alguns anos, mas o primeiro ano é importante, e aqui estamos, apenas começando. Até agora, porém, a sensação é de que podemos estar alinhados, na mesma sintonia. Isso será importante.”

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Clássicos de Londres e El Clasico pela frente

Getty Images

Alonso teve um início promissor na Premier League e levou sua nova equipe ao quarto lugar na tabela. O Chelsea tentará manter o bom desempenho no campeonato nacional ao receber um Tottenham em dificuldades neste sábado, em um clássico londrino decisivo.

Enquanto isso, o Real Madrid de Mourinho terá um teste decisivo. O time viaja ao Camp Nou na noite de domingo para enfrentar o rival Barcelona no primeiro El Clasico da temporada.