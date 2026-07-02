Não olhem para a França... Yamaal assume o papel de líder com uma mensagem motivacional no campo de treinamento da Espanha

Lamine Yamal, estrela do Barcelona, transmite energia positiva no campo de treinamento da seleção espanhola, antes do início da campanha da “La Roja” nas fases eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

A seleção espanhola enfrenta a Áustria nesta quinta-feira à noite, no estádio de Los Angeles, nos Estados Unidos, pelas oitavas de final da Copa do Mundo.

O jornal “Mundo Deportivo” informou que a Espanha está encantada com a energia positiva que Yamal transmite dentro e fora do campo, destacando que ele desempenha um papel de liderança graças à sua capacidade de transmitir a mensagem de que a seleção precisa para vencer a Áustria.

O jornal catalão acrescentou: “Com apenas 18 anos, Yamal já transmitiu à seleção espanhola a mensagem de que a Copa do Mundo já começou, e que eles não devem se preocupar com outras seleções, nem mesmo com a cheia de energia seleção francesa que derrotaram no Campeonato Europeu, mas sim jogar com o estilo que fez da Espanha a principal favorita, o estilo que impressionou o mundo”.

Atualmente, Yamal está em excelente forma física após se recuperar da lesão e, nos últimos dias, recuperou sua energia e vitalidade, o que lhe permite aproveitar os treinos e relaxar em seus momentos de lazer.

O craque do Barcelona sofreu uma lesão grave com seu time antes do fim da última temporada, mas voltou na Copa do Mundo e entrou como reserva na primeira partida contra Cabo Verde, antes de conquistar sua vaga de titular a partir do jogo contra a Arábia Saudita, no qual marcou um gol na vitória por 4 a 0.

Vale lembrar que a Espanha se classificou na liderança do seu grupo com 7 pontos, após vencer a Arábia Saudita e o Uruguai e empatar com Cabo Verde.