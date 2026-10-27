"Não o chamem de perdedor novamente": o mundo se curva diante de Harry Kane após anos de zombaria

A imprensa internacional celebrou a conquista da Bola de Ouro de 2026 pelo inglês Harry Kane, depois de ele ter feito uma temporada excepcional com o Bayern de Munique e a seleção da Inglaterra, conquistando aos 33 anos o mais alto prêmio individual do futebol e pondo fim a anos de críticas que o perseguiram por sua demora em conquistar títulos.

Os meios de comunicação internacionais destacaram os recordes alcançados pelo atacante do Bayern de Munique, além de sua longa trajetória rumo ao topo, considerando que sua conquista representa a vitória de um jogador cujas capacidades foram muitas vezes subestimadas, antes de ele se impor entre os grandes do esporte e devolver a Bola de Ouro à Inglaterra após uma ausência de 25 anos.

"O Rei Harry"

O jornal francês "L'Équipe" descreveu Kane como "o Rei Harry", destacando que o capitão da seleção da Inglaterra conquistou o prêmio aos 33 anos, após uma temporada excepcional tanto no plano individual quanto no coletivo.

O jornal ressaltou que ele marcou 73 gols em 65 partidas e contribuiu para as conquistas do Bayern de Munique, além de ter levado a seleção da Inglaterra ao terceiro lugar na Copa do Mundo. Kane também superou o francês Kylian Mbappé e o espanhol Lamine Yamal, que ficaram em terceiro e quarto lugar, respectivamente.

Uma das manchetes do jornal trazia uma mensagem clara: "Não o chamem mais de perdedor", em referência às críticas que perseguiram o atacante inglês devido à ausência de títulos em sua carreira durante longos anos.

Em sua edição impressa, o "L'Équipe" também destacou a conquista da Bola de Ouro pela espanhola Alexia Putellas, a terceira de sua carreira.

"Craque comum"

Por sua vez, o jornal italiano "La Gazzetta dello Sport" focou na trajetória de Kane rumo à realização de seu sonho, apontando que conquistar a Bola de Ouro aos 33 anos, e em Londres, sua cidade natal, representa um momento excepcional em sua carreira.

O jornal considerou que a transferência da cerimônia de Paris para a capital britânica deu à conquista do atacante inglês um caráter especial, e celebrou o feito com a manchete de sua primeira página: "Kane, o novo rei é inglês".

"O Rei Kane, rei do mundo"

O jornal alemão "Bild" celebrou a conquista do atacante do Bayern de Munique, considerando que ele devolveu o prêmio ao Campeonato Alemão após cerca de três décadas desde que Matthias Sammer o venceu.

O jornal citou Kane dizendo: "É uma grande honra jogar pelo Bayern de Munique", acrescentando: "Estou feliz por devolver a taça ao Bayern de Munique".

O atacante inglês também enviou uma mensagem ao seu treinador, Vincent Kompany, que acompanhava a cerimônia do hospital, dizendo: "Você está assistindo a isto do hospital, mas espero que isso lhe dê um pouco de energia".

"O craque inglês"

O jornal britânico "Daily Mirror" destacou a temporada excepcional que Kane fez com o Bayern de Munique, apontando que ele marcou 61 gols em 51 partidas com a equipe alemã na última temporada e contribuiu para as conquistas dos títulos do Campeonato Alemão e da Copa da Alemanha.

O jornal considerou que esses números fizeram do atacante inglês um dos principais candidatos ao prêmio, antes de conquistá-lo pela primeira vez em sua carreira.

Sim, ele pode

O jornal "The Sun" afirmou que a conquista de Kane veio como reconhecimento por seus impressionantes feitos goleadores, tornando-o o primeiro jogador inglês a vencer a Bola de Ouro em 25 anos.

O jornal apontou a força da concorrência que ele enfrentou durante a disputa, com Mbappé e Yamal entre os principais nomes cotados a brigar pelo prêmio.

"A consagração de um goleador obstinado"

O jornal francês "Le Parisien" focou na grande transformação na carreira de Kane, cujas capacidades sempre foram reduzidas à de um atacante que sabe marcar gols, sem receber o devido reconhecimento por seu potencial.

Apontou que o jogador, após sua transferência para o Bayern de Munique e após se reinventar, chegou ao topo do futebol mundial, conquistando a Bola de Ouro de 2026, a cerca de 15 quilômetros de Walthamstow, a região onde nasceu.

O fim do jejum inglês

O jornal britânico "The Guardian" considerou que a vitória de Kane representa o fim de uma espera inglesa que durou 25 anos, apontando que o prêmio veio como recompensa por uma temporada em que ele conquistou a Chuteira de Ouro europeia, contribuiu para a conquista do Campeonato Alemão pelo Bayern de Munique e apresentou grandes atuações com a seleção de seu país na Copa do Mundo.

O jornal também elogiou a humildade do jogador, considerando que sua personalidade e sua maneira de lidar com o sucesso agregam ao valor de seu feito dentro e fora de campo.

Apenas Messi marcou mais gols que Kane

O jornal português "A Bola" destacou os números goleadores do atacante inglês, apontando que seu talento e sua perseverança finalmente deram frutos com a conquista do prêmio, depois de ele ter esperado até passar dos 30 anos para conquistar seus grandes títulos.

O jornal mencionou que Kane marcou 73 gols ao longo da temporada, superando o recorde alcançado por Cristiano Ronaldo em uma única temporada, de 69 gols, enquanto Lionel Messi permanece o detentor do número mais alto.

Zombavam dele até pouco tempo atrás

Já o jornal brasileiro "O Globo" focou no paradoxo na carreira de Kane, que foi alvo de zombaria por seu fracasso em conquistar títulos durante longos anos, antes de sua imagem mudar após a transferência para o Bayern de Munique.

O jornal apontou que o jogador encerrou o período de espera e conquistou títulos com o clube alemão, entre eles o Campeonato Alemão, a Copa da Alemanha e a Supercopa da Alemanha, antes de conquistar a Bola de Ouro, apoiado em uma temporada goleadora excepcional em que marcou 73 gols em 65 partidas.