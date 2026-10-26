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O meio-campista da Inter de Milão Piotr Zielinski mostrou frieza ao converter, diante do goleiro da Fiorentina David De Gea, o pênalti da vitória aos 98 minutos. Após o triunfo por 2 a 1 no San Siro, o jogador da seleção polonesa minimizou as críticas recentes à equipe.

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Zielinski garante vitória sensacional de pênalti

Piotr Zielinski manteve a calma aos 98 minutos e completou a virada dramática da Inter de Milão por 2 a 1 sobre a Fiorentina em San Siro. O meio-campista polonês, que entrou no segundo tempo, assumiu a cobrança depois que Marcus Thuram sofreu uma falta na área.

Zielinski bateu o pênalti no ângulo, sem dar chances a David De Gea, goleiro da Fiorentina que fazia uma grande partida.

O gol coroou seis minutos frenéticos de acréscimos e provocou comemorações efusivas por todo o estádio.

Meio-campista mantém a calma em momento de grande pressão

Ao falar sobre o pênalti decisivo, Zielinski afirmou que manteve plena confiança em sua rotina, apesar da grande atuação de De Gea naquela tarde. “Certamente foi um peso enorme, mas eu estava tranquilo e confiante de que poderia marcar”, declarou Zielinski em entrevista após a partida.

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“Vencemos e estamos felizes. Vamos seguir em frente.”

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“Há críticos e sempre haverá, mas não pensamos nisso e sempre tentamos dar o nosso melhor”, acrescentou.

Zielinski ignora críticas após revés europeu

O meio-campista ressaltou que o elenco segue concentrado nos objetivos de longo prazo, apesar da pressão externa da imprensa. “Os resultados são excelentes, com exceção daquele contra o Brugge: não nos importamos com as críticas”, afirmou Zielinski.

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A entrada de Zielinski deu à Inter um controle vital do meio-campo durante o cerco na reta final.

Sua serenidade tática permitiu que a equipe de Cristian Chivu mantivesse uma pressão incessante até o apito final.

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