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Argentina v Benin - International FriendlyGetty Images Sport
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"Não nos deram nada": técnico do Benin reclama do mau tratamento da Argentina na noite de despedida de Messi

Argentina x Benin
Argentina
Benin
Amistosos
L. Messi
G. Rohr
Argentina
Benin
Alemanha

"Foi algo extremamente difícil"

Gernot Rohr, treinador do Benin, reclamou do mau tratamento dispensado pela Argentina à sua equipe durante a visita que marcou um amistoso disputado na madrugada de hoje, que presenciou a última aparição de Lionel Messi.

A seleção da "Albiceleste" venceu por 3 a 0, diante de um grande público, e enquanto os argentinos comemoravam a última aparição de sua lenda, os jogadores do Benin tentaram trocar de camisa e compartilhar um momento especial com os argentinos, mas sem sucesso. O treinador Gernot Rohr confirmou isso no programa de rádio "Rothen s'enflamme", da emissora "RMC".

Ele disse: "Sim, foi muito difícil. Nós tentamos. O único problema é que os argentinos não nos deram nada. Nenhuma foto com Messi, nenhuma camisa. Eles sequer nos permitiram entrar no corredor, nem mesmo no vestiário".

E prosseguiu: "A segurança impediu a entrada de todos. Alguns jogadores vieram para trocar de camisa, então sabíamos que seria difícil. Tentamos de tudo, mas não conseguimos nada".

O treinador alemão completou: "Oferecemos um buquê de flores com as cores do Benin - amarelo, vermelho e verde -, mas isso não funcionou. Mesmo assim, dei a camisa de Messi de 2018 ao treinador Scaloni, que a fez assinar para mim e depois a devolveu, mas foi só isso".

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