Mourinho rebate declarações de Comesana sobre arbitragem
Mourinho reagiu duramente às declarações do meio-campista Comesana, do Villarreal. Recentemente, o jogador insinuou que os árbitros favorecem tanto o Barcelona quanto o Real Madrid em La Liga. Em entrevista coletiva antes do confronto do Real Madrid com o PSV pela Champions League, Mourinho rejeitou a comparação. O técnico português argumentou que decisões recentes contra seu time provam o contrário.
As declarações de Mourinho acrescentam um novo capítulo ao debate sobre a arbitragem no futebol espanhol. Ele deixou claro que o Real Madrid não aceita ser colocado ao lado de seu grande rival em controvérsias envolvendo a arbitragem.
Técnico português acusa jogador do Villarreal de ter ‘amnésia’
Mourinho recorreu ao confronto anterior do Real Madrid com o Villarreal para contestar o argumento de Comesana. Ele lembrou aos jornalistas os episódios específicos que prejudicaram seu time naquela partida.
"Ele tem amnésia porque, contra o Real Madrid, com o placar em 2 a 0 e o jogo já decidido, houve um gol anulado, Vinicius foi expulso e o Real Madrid jogou com dez por 20 minutos, mais oito de acréscimos", afirmou Mourinho, segundo o 20Minutos.
O técnico do Real Madrid também contestou a associação feita por Comesana entre seu clube e as investigações em andamento sobre a arbitragem que envolvem o Barcelona. "Ele gosta de fazer o mais fácil, que é colocar os dois no mesmo saco. Que faça isso, mas não com Negreira: deixe-nos fora desse saco. Se ele quer falar bobagens ou ter amnésia sobre essas pequenas coisas, não é nada dramático", disse.
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Calendário apertado
Além da discussão sobre a arbitragem, Mourinho abordou em sua entrevista coletiva o calendário exigente na Espanha. Embora tenha reconhecido que "o dinheiro decide tudo", ele questionou os jogadores que reclamam da carga de jogos e sugeriu que quem quiser fazer greve poderia receber uma proposta de redução salarial de 50%.
"Se queremos o dinheiro, temos que trabalhar duro e correr riscos. Isso é a vida", acrescentou Mourinho. "Se algum jogador quiser fazer greve porque estamos disputando jogos demais, poderíamos simplesmente oferecer a opção de ganhar 50% menos."
Preparação para enfrentar o PSV
Agora, o Real Madrid volta suas atenções para o confronto europeu com o PSV. O time de Mourinho buscará a décima vitória consecutiva em todas as competições ao receber o PSV, além de abrir caminho para garantir a classificação direta à fase eliminatória.