Rodrigo Mora, a jovem promessa do Porto, recusou a ideia de vestir a camisa número 7 da seleção de Portugal, como sucessor da lenda Cristiano Ronaldo, afirmando que o número que usa atualmente lhe cai perfeitamente.

Mora, nascido em 2007, teve a oportunidade excepcional de compartilhar o vestiário com Ronaldo nos últimos meses, antes de o capitão de Portugal anunciar a aposentadoria da seleção, fazendo questão de direcionar uma mensagem de reconhecimento a uma das maiores lendas do futebol.

Mora disse, em declarações divulgadas pelo site Tribuna: "Tive muita sorte de jogar com o Cristiano e de dividir o vestiário com ele, ele é o ídolo máximo de todos. Ele se aposentou da seleção, e Portugal o agradece muito por tudo o que fez".

Quando foi questionado sobre a possibilidade de ficar com a camisa número 7, que esteve associada ao nome de Ronaldo por longos anos, sua resposta foi contundente e divertida ao mesmo tempo, pois disse rindo: "Não, não, não, não penso nisso, é algo muito maior do que eu, o número 86 me serve".

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Parece que Mora não deseja carregar o peso da comparação direta com Ronaldo, que deixou um legado excepcional com a camisa da seleção portuguesa, ao se tornar o maior artilheiro da história da equipe e a conduzir ao título da Eurocopa de 2016 e da Liga das Nações da Europa por duas vezes.

Mora é um dos talentos promissores do futebol português, depois de ter subido na academia do Porto e começar a ganhar oportunidades com o time principal, tornando-se um dos nomes de que se espera um futuro importante com a seleção de seu país.