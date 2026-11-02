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Ídolo do Liverpool, Steven Gerrard apostou no Arsenal para conquistar o título da Premier League após a vitória suada do time em Anfield. O ex-capitão da Inglaterra acredita que a equipe de Mikel Arteta tem a resiliência necessária para superar um grupo de concorrentes de elite.

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Garra do Arsenal reforça credenciais na disputa pelo título

O Arsenal mandou um recado aos demais clubes do campeonato ao retomar a liderança da Premier League. A vitória disciplinada por 1 a 0 sobre o Liverpool, garantida por um gol de Kai Havertz no primeiro tempo, permitiu ao Arsenal ultrapassar o Manchester City após a surpreendente derrota dos atuais campeões em casa para o Brighton. A forma como a equipe venceu em Anfield convenceu Gerrard de que o time do norte de Londres é o adversário a ser batido nesta temporada.

Ao comentar a atuação, Gerrard destacou a força mental necessária para vencer fora de casa em um estádio tão difícil. “Mérito do Arsenal, porque é assim que se ganham campeonatos: indo a lugares como o estádio do Liverpool, sendo forte, mantendo o grupo unido e fazendo um tipo diferente de jogo”, disse o ex-técnico de Rangers e Aston Villa ao The Overlap Daily.

Ele observou que, embora vitórias por muitos gols impressionem, são esses resultados apertados e difíceis que definem uma campanha vitoriosa para a equipe de Mikel Arteta.

Gerrard aponta três principais concorrentes

Apesar de confiar no Arsenal, Gerrard não espera uma disputa pelo título sem concorrência. Ele prevê que um pequeno grupo de clubes de elite se distanciará dos demais à medida que a temporada avançar. O ídolo do Liverpool citou especificamente Manchester City, Chelsea e seu ex-clube Liverpool como as três equipes capazes de disputar o título com o Arsenal até a última rodada.

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“Foi uma atuação cheia de garra, luta e união, e eles conseguiram vencer. E eles saberão que, quando a temporada terminar, se conquistarem o campeonato, o que acho que vai acontecer, pois não mudei de opinião desde o início da temporada, darão mais valor àquela vitória do que às goleadas por quatro ou cinco a zero em que jogam muito bem, porque tenho certeza de que isso também acontecerá em alguns momentos”, acrescentou Gerrard.

Ambições do Brighton por uma vaga entre os quatro primeiros

Embora Gerrard veja a disputa pelo título como uma batalha entre quatro equipes, ele elogiou bastante o Brighton de Fabian Hurzeler. O Brighton ocupa atualmente o terceiro lugar após a impressionante vitória sobre o Manchester City, e Gerrard acredita que a equipe é uma candidata real a uma vaga na Champions League.

“Ao longo da temporada, você enfrenta muitos desafios diferentes na Premier League. E eu só acho que, pelo nível atual dos elencos do Arsenal, do City e do Liverpool, ao longo das 38 rodadas, essas três equipes, e também o Chelsea, quando você olha para o Chelsea naquele segundo tempo, acho que essas equipes vão abrir alguma distância. Mas acho que o Brighton vai brigar e vai tentar, e estou muito interessado em ver até onde consegue chegar. Na minha opinião, não é um candidato ao título.”