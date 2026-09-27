Na corrida em Baku, o argentino provocou um engavetamento logo após a relargada com safety car, do qual justamente o companheiro de equipe Pierre Gasly e o campeão mundial Lando Norris (McLaren) acabaram sendo as vítimas.

Na freada para a curva 1, Colapinto calculou muito mal e, em velocidade alta demais por causa dos pneus frios travando, primeiro bateu em Gasly, que por sua vez arrastou Norris, que vinha totalmente por fora. Os três pilotos não puderam continuar no Grande Prêmio por causa dos danos excessivamente graves em seus carros.

"Eu simplesmente fui abalroado", reclamou Norris após o fim da corrida, em direção ao argentino. "Acho que a FIA (Federação Internacional de Automobilismo; nota da redação) deveria ser muito mais rigorosa nesse caso. Isso é simplesmente imprudente da parte de algumas pessoas. Custa extremamente caro. Todas as minhas peças agora vão parar no lixo."

Se dependesse do atual campeão mundial, Colapinto até deveria ser retirado de circulação por enquanto por causa de sua manobra imprudente: "Essas pessoas simplesmente deveriam ser suspensas, porque isso não é pilotagem, não merece estar na Fórmula 1", disparou Norris.

Na Fórmula 1, espera-se dos pilotos simplesmente "que antecipem as situações e saibam que a aderência é baixa e as temperaturas dos pneus são baixas". Pessoalmente, ele quer enfrentar "os melhores pilotos do mundo, e quando algo assim acontece, é porque eles não têm nada que fazer aqui". Sua exigência: uma suspensão de "pelo menos uma corrida" para Colapinto.

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Quem mais criticou Franco Colapinto após sua batida?

Enquanto isso, o piloto da Alpine também teve de ouvir críticas vindas de dentro da própria equipe após sua manobra infeliz. "Na verdade, diante da situação da corrida e da relargada atrás do safety car, ele freou muito tarde. Foi uma ação muito fraca para um piloto com a experiência dele", foi o veredito claro do chefe de equipe Flavio Briatore.

Colapinto assumiu total responsabilidade pela batida, "como deve ser", mas isso não permite voltar atrás no que aconteceu. Especialmente amargo para a Alpine: com os dois carros, a equipe estava em posição de pontuar. "Sabemos que perdemos pontos valiosos na luta pelo campeonato", disse Briatore, que além disso se desculpou com Gasly, assim como com a McLaren e Norris.

Ao mesmo tempo, o chefe da Alpine indicou que o incidente ainda pode ter consequências internas. No entanto, ele não anunciou uma decisão concreta: "Quero tomar um tempo para pensar sobre isso e refletir sobre quais medidas devem ser tomadas para que possamos aprender com isso e evitar uma situação assim no futuro."

A FIA já havia imposto uma punição a Colapinto pouco tempo depois da corrida. O argentino escapou de uma suspensão, já que não acumulou pontos de penalidade suficientes nesta temporada, mas na próxima corrida, na Malásia, ele perderá cinco posições no grid de largada.