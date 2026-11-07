Compartilhar Siga GOAL no Google

Publicidade

Marcus Rashford, ex-companheiro de Lamine Yamal no FC Barcelona, acredita que o adolescente pode alcançar grandes feitos na carreira.

"Vamos ver o que ele ainda vai conquistar, mas não me surpreenderia se terminasse a carreira com sete Bolas de Ouro", disse Rashford, que voltou ao Manchester United após o empréstimo aos catalães, em uma sessão de perguntas e respostas do jornal Manchester Evening News. Na votação para o melhor jogador do ano de 2026, anunciada no fim de outubro, Lamine Yamal ficou em terceiro lugar, atrás do vencedor Harry Kane (Bayern de Munique) e de Kylian Mbappe (Real Madrid).

Rashford, de qualquer forma, acredita que Lamine Yamal pode alcançar grandes feitos: "Nunca vi um jogador dessa idade com tanto talento quanto ele. Para mim, é quem mais se aproximou do nível de Messi ao longo dos anos", afirmou. Após a surpreendente saída do craque, os catalães passaram muitos anos em busca de um sucessor. Segundo Rashford, essa busca agora deve ter chegado ao fim.

Messi é o recordista de Bolas de Ouro: conquistou o prêmio oito vezes, a última delas em 2023, depois de vencer a Copa do Mundo no Catar com a Argentina. Ele está, assim, à frente de seu eterno rival Cristiano Ronaldo, que ganhou a Bola de Ouro cinco vezes. A dupla marcou a era entre 2008 e 2023, quando outros jogadores só conquistaram o prêmio em casos excepcionais.

Publicidade Publicidade

Lamine Yamal vem se destacando na temporada atual: em 15 jogos oficiais pelos catalães, soma 13 gols e 11 assistências. Rashford não foi contratado em definitivo pelo Barça no verão. Para a posição na ponta esquerda, o clube contratou Karim Adeyemi, que veio do BVB.