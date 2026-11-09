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O defensor do Manchester United Patrick Dorgu admitiu que não conseguiu sentir muita satisfação com o gol dramático que marcou aos 96 minutos para empatar o caótico jogo de domingo em casa contra o Aston Villa por 4 a 4. Apesar de buscar o empate duas vezes após ficar dois gols atrás em Old Trafford, a equipe de Michael Carrick, que atravessa dificuldades, segue na zona de rebaixamento da Premier League às vésperas da pausa para as seleções.

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Cabeçada no fim garante ponto em jogo caótico

Dorgu marcou de cabeça após um escanteio aos seis minutos dos acréscimos, depois de Joshua Zirkzee balançar a rede quatro minutos antes para salvar a equipe de Michael Carrick. Depois de entrar na zona de rebaixamento com a vitória do Nottingham Forest sobre o Manchester City no sábado, o time da casa se tornou o primeiro da Premier League a reverter uma desvantagem de dois gols duas vezes na mesma partida. Ainda assim, o ponto conquistado o deixa a um ponto de sair da zona de rebaixamento.

Lateral cobra reação coletiva no vestiário

A equipe de Unai Emery abriu 2 a 0 antes dos quatro minutos, com Alysson superando Senne Lammens e Nicolas Jackson aproveitando um rebote. Bruno Fernandes diminuiu em cobrança de pênalti aos 16 minutos, após Boubacar Kamara cometer falta em Matheus Cunha, e Youri Tielemans, ex-meio-campista do Villa, empatou aos 44 depois de um passe de Noussair Mazraoui da linha de fundo. Mesmo assim, Dorgu mostrou frustração após o apito final.

Em entrevista à Sky Sports, Dorgu disse: "Não estou feliz. Estamos em uma situação ruim. Precisamos lutar juntos para sair dela. Empatar é melhor do que perder, mas tivemos as melhores oportunidades. Todos precisam olhar para si mesmos e se perguntar se estão fazendo o suficiente. Precisamos lutar pelo técnico, pelo clube e sair dessa juntos.

"É claro que dói [estar na zona de rebaixamento]. Ainda há muitos jogos, e precisamos que todos voltem bem da pausa para os jogos das seleções e comecem a vencer."

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Falhas defensivas ofuscam reação histórica

O Villa retomou o controle após o intervalo com um pênalti convertido por John McGinn aos 48 minutos, depois de Diogo Dalot cometer falta em Alysson. Leon Goretzka empurrou a bola para o gol aos 53, após Leny Yoro e Lammens não conseguirem afastar uma cobrança de falta. No entanto, o United percorreu 120,8 km, sua maior marca sob o comando de Carrick em 2026, e reagiu a uma desvantagem de dois gols pela terceira vez em uma semana, após a vitória de terça-feira sobre a Roma.

Ao falar sobre Dorgu ao BBC Match of the Day, Carrick acrescentou: "É bom contar com ele, e temos tido cuidado com a maneira como o utilizamos. Ele entrou e fez a diferença. Precisamos melhorar a situação em que estamos, é claro. Se corrigirmos as falhas, certamente há muitas coisas dos últimos três jogos que podemos aproveitar daqui para frente."

Pausa para jogos das seleções antecede luta contra o rebaixamento

Os dois clubes entram agora em uma pausa de duas semanas para os jogos das seleções, com frustrações diferentes a resolver. Enquanto o Villa desperdiçou a chance de subir para a oitava posição ao deixar escapar a vantagem que tinha na reta final, Carrick segue pressionado a corrigir as falhas da defesa de sua equipe. O United precisa transformar suas reações em vitórias quando as competições nacionais forem retomadas para sair da zona de rebaixamento.