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Medhi Benatia falou sobre sua passagem pelo Bayern de Munique e explicou que não era feliz em Munique. Ele percebeu isso rapidamente.

"Eu já queria sair depois do primeiro ano e disse que queria mudar de clube", revelou o ex-jogador de 39 anos ao Canal+. "Eu queria voltar para a Itália. Juventus, Inter e outros clubes estavam interessados."

Benatia chegou ao Bayern em 2014 por 28 milhões de euros, após boas temporadas na Udinese Calcio e um ano excepcional na Roma. Sob o comando do então técnico Pep Guardiola, alternou entre a equipe titular e o banco de reservas. Seus concorrentes por uma vaga na zaga incluíam Jerome Boateng, David Alaba, Dante e Javi Martinez.

Em 2016, foi emprestado à Juve. Um ano depois, o maior campeão da Serie A contratou o zagueiro em definitivo por quase 17 milhões de euros.

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Segundo o próprio Benatia, ele começou a duvidar, após poucas semanas, de que a ida para Munique tivesse sido a decisão certa. "Depois de dois meses na Alemanha, eu disse à minha mulher: 'Sabe, não tenho certeza de que tomei a decisão certa ao vir para cá. Não me sinto bem'", contou. Ele sentia falta da Itália, que havia se tornado "uma segunda casa" para ele.

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Nos dois anos no Bayern, Benatia disputou 46 partidas, marcou três gols e deu três assistências. Pelo clube, conquistou dois títulos do Campeonato Alemão e uma Copa da Alemanha.

Getty Images

Medhi Benatia conquistou vários títulos com a Juventus

Em Turim, ele também viveu um período vitorioso. Benatia conquistou com a Velha Senhora dois títulos da Serie A, duas Copas da Itália e uma Supercopa da Itália. Na Juventus, o mais importante foram "a cultura e a disciplina", afirmou.

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No início de 2019, deixou a Juve e se transferiu para o Al-Duhail, do Catar, por 8,6 milhões de euros. Ficou lá por dois anos e encerrou a carreira em 2021, após uma breve passagem pelo Fatih Karagümrük, da Turquia.

Atualmente, trabalha como dirigente e foi diretor esportivo do Olympique de Marselha até o verão deste ano.