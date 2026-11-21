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Gennaro Gattuso elogiou a Lazio pela dedicação incansável e pela força mental após a líder da Serie A vencer o Lecce por 3 a 0. Apesar da lista crescente de desfalques por lesão, a equipe manteve a liderança do Campeonato Italiano com uma atuação ofensiva de ritmo intenso.

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Ritmo intenso mantém a Lazio na liderança

A Lazio manteve a liderança da Serie A com uma convincente vitória por 3 a 0 sobre o Lecce, no Estádio Olímpico, no sábado. Tijjani Noslin marcou duas vezes e deixou os donos da casa no controle da partida, antes de Davide Frattesi fechar o placar nos minutos finais com uma bela cavadinha.

“Estou orgulhoso da mentalidade e da vontade que a equipe mostrou hoje”, disse Gattuso à DAZN Italia. “Não começamos tão bem, mas depois assumimos o controle do jogo, tanto com a bola quanto sem ela. O Lecce é um adversário incômodo, sempre vem para cima e pressiona, então é fundamental mantermos essa atitude.”

Superando os obstáculos da pausa para as seleções

Técnicos muitas vezes temem uma queda de rendimento após a interrupção causada por uma janela de jogos de seleções, mas Gattuso afirmou que confiava plenamente na preparação do elenco. Enquanto isso, a Lazio espera transformar seu início impressionante de temporada em uma disputa real pelo título, em busca de sua terceira conquista da Serie A. A Lazio já levantou o troféu do Campeonato Italiano duas vezes, nas temporadas 1973-74 e 1999-2000, e quer acrescentar mais um título à sua coleção.

“Vi como estavam treinando, então não fiquei preocupado. Há um ótimo espírito e muita dedicação, e precisamos continuar assim. O mérito é todo dos jogadores: eles estão mostrando a mentalidade certa, vontade e sentimento de pertencimento. Estão fazendo algo incrível”, acrescentou o técnico.

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Profundidade do elenco é testada pelas lesões

A ascensão da Lazio ao topo da tabela é ainda mais notável pela ausência de vários titulares. Apesar dos problemas persistentes com lesões, a equipe segue invicta na Serie A e não pôde contar com Mattia Zaccagni, Nuno Tavares, Josip Sutalo e Adam Marusic na partida mais recente. Nicolo Rovella, por sua vez, ainda busca recuperar totalmente a forma física após uma série de contratempos causados por lesões e entrou em campo nos minutos finais, vindo do banco.

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O técnico está animado com o que o meio-campista poderá acrescentar à equipe quando estiver 100% recuperado. “Rovella pode nos oferecer mais passes verticais, porque, quando recebe a bola, imediatamente levanta a cabeça e olha para a frente. Acho que também precisamos falar de Fisayo Dele-Bashiru. Ele merece mais. Precisamos dar minutos de jogo a Rovella para que recupere a forma física. Depois, ele poderá nos ajudar muito.”

Aceitar riscos em busca de grandes resultados

Enquanto alguns técnicos exigem perfeição para manter a posse de bola, Gattuso aceita certo grau de erro técnico em troca da pressão sufocante que sua equipe exerce sobre os adversários. A Lazio agora volta as atenções para seu próximo compromisso pela Serie A, fora de casa contra o Torino, em 28 de novembro, antes de retornar ao Estádio Olímpico para receber a Atalanta em 6 de dezembro.

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“Não me incomodo tanto em perder a bola com passes errados, porque isso pode acontecer quando se joga em ritmo intenso. Estou mais interessado na mentalidade da equipe e em como ela resiste à pressão. Estou satisfeito. Sempre queremos algo mais, mas, nesse ritmo, haverá alguns passes errados. Podemos melhorar nossa leitura do jogo. Por exemplo, hoje, quando tivemos dificuldade para avançar pelo meio, precisávamos abrir o jogo pelas pontas.”