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O atacante Rayan Cherki, do Manchester City, mostrou abatimento apesar de marcar um golaço no fim e garantir o empate por 2 a 2 com o Napoli na Champions League. O brilho individual do francês salvou um ponto no Etihad Stadium, mas o resultado pouco faz para disfarçar a tendência preocupante para o gigante da Premier League.

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Brilho individual não esconde as dificuldades do time

A fase difícil do City continuou na Champions League, com um frustrante empate por 2 a 2 com o Napoli no Etihad Stadium. O time da Premier League parecia caminhar para mais uma derrota prejudicial depois que Noa Lang, com um voleio preciso, recolocou os visitantes em vantagem após um empate anterior marcado por Ayyoub Bouaddi. Rayan Cherki, porém, mostrou um raro lampejo de qualidade aos 86 minutos: passou pela defesa da equipe italiana e finalizou no canto próximo.

Apesar do gol decisivo e de ter sido eleito o melhor jogador da partida pela UEFA, o francês não estava disposto a se elogiar. O resultado significa que o City venceu apenas uma das últimas sete partidas em todas as competições, uma queda impressionante para um time tão acostumado a dominar. «Não me importo com meu gol, eu queria vencer o jogo», disse Cherki à TNT Sports, segundo a ESPN. O meia-atacante foi direto ao avaliar a atuação da equipe e sugeriu que os atuais campeões ingleses não estão mostrando a intensidade necessária para superar adversários europeus de alto nível. «Hoje jogamos bem, mas acho que não colocamos muita energia. Precisamos fazer mais. Precisávamos vencer este jogo hoje», acrescentou.

Maresca pede pragmatismo diante da eficiência dos adversários

Enzo Maresca, que assumiu o comando após a saída de Pep Guardiola no verão, tentou encontrar um lado positivo na atuação , que não teve o ritmo habitual do City. O técnico italiano destacou que, embora as vitórias não estejam vindo, evitar derrotas continua sendo fundamental para atravessar a fase atual. Ele observou que sua equipe não deu muitas oportunidades ao Napoli, mas lamentou a eficiência com que os adversários têm punido até os menores erros defensivos.

«Estamos sempre em busca dos três pontos, mas já dissemos muitas vezes que, quando você não consegue vencer, é importante não perder», explicou Maresca. Ele apontou um problema recorrente nas dificuldades recentes do City: embora sua equipe controle a bola durante boa parte dos jogos, está cada vez mais vulnerável a finalizações precisas. «O problema é que, neste momento, eles aproveitam a chance quase toda vez que a cedemos», admitiu o técnico.

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Em busca de soluções antes da visita ao Arsenal

O empate pouco alivia a pressão sobre um elenco que agora está há quatro jogos consecutivos sem vencer na Premier League. Com uma importante visita ao líder Arsenal pela frente no domingo, a necessidade de reação se torna cada vez mais urgente. A frustração de Cherki ficou evidente quando ele foi questionado sobre sua função tática: em vez de falar sobre sua melhor posição em campo, preferiu se concentrar no fato de que a equipe não conseguiu conquistar os três pontos.

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«Não me importo [onde jogo], só quero vencer», reiterou o ex-jogador do Lyon. «Tentamos colocar tudo o que temos em campo. Às vezes, o jogo não acontece como você quer, e hoje foi como no último jogo, nos últimos dois ou três jogos», observou.

Uma temporada em momento decisivo

O City está agora seis pontos atrás do Arsenal na disputa pelo título inglês, o que pode fazer da próxima visita a Londres um confronto decisivo para sua temporada. Cherki sabe bem o que está em jogo e a posição difícil que o clube ocupa atualmente. Ele insistiu que o foco deve se voltar imediatamente para o Emirates Stadium, onde nada menos que uma vitória será suficiente para recolocar a campanha nos trilhos e encerrar a má fase que tem marcado a sequência de jogos de novembro.

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«Precisamos trabalhar mais e voltar a vencer, só isso. Estamos em uma posição difícil, é verdade, porque não vencemos os jogos. Vamos a Londres para vencer, nada mais», concluiu Cherki.