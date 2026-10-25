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Aston Villa FC v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport
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"Não me entendam mal": Haaland define o que o Manchester City precisa após o tapa do Aston Villa

Aston Villa x Manchester City
Aston Villa
Manchester City
Premier League
E. Haaland
England
Noruega

"Não é falta de sorte"

Erling Haaland definiu o que seu time, o Manchester City, precisa melhorar após a derrota por 2 a 1 diante do Aston Villa, no Campeonato Inglês.

O Manchester City sofreu uma derrota por 2 a 1 diante do anfitrião Aston Villa, na noite de sábado, no estádio Villa Park, pela oitava rodada da Premier League, em uma partida que revelou a outra face do time que estava acostumado a impor seu domínio sobre os adversários.

Haaland disse, segundo o site " tribuna": "Precisamos preparar os pontas, e então os pontas precisam saber quando arrancar e quando manter a bola".

E continuou: "Sinceramente, acho que fizemos algumas coisas boas, não me entendam mal. Tivemos chances, olhem para o Gvardiol no segundo tempo, acertei algumas bolas de cabeça, e no primeiro tempo o Ndiaye também chutou uma bola que bateu na trave".


E Haaland completou: "Não é azar, mas precisamos ser mais precisos e colocar a bola nas redes, porque é isso que você tem que fazer nas partidas de futebol".

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