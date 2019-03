"Não me deixaram jogar", diz português que sugere saída do Bayern

Renato Sanches sugeriu que sua passagem pela Allianz Arena talvez tenha chegado ao fim graças às poucas chances de atuar pelo clube alemão

Renato Sanches sugeriu que está de saída do de Munique por não receber chances para atuar no atual campeão alemão.

O meio-campista se mudou para a Allianz Arena vindo do , em 2016. Na ocasião, os Bávaros pagaram 35 milhões de euros (R$ 151 milhões na cotação atual) para contratá-lo.

O jovem de 21 anos fez fama com a seleção de , ajudando a sua nação a vencer a 2016, e foi considerado um dos jogadores jovens mais promissores da Europa à época.

Apesar da fama, o garoto não se firmou e foi emprestado ao na última temporada. A estrela portuguesa agora diz que precisa de uma transferência, já que busca mais chances de atuar.



(Foto: Getty Images)

"Não estou feliz aqui, trabalho muito, mas não posso jogar", disse ele a Kicker. "Eu quero jogar mais, talvez em um clube diferente, tenha que me preocupar com isso".

Sanches jogou apenas cinco vezes em todas as competições pelo Bayern em 2019, sempre como suplente. A sua aparição mais longa durou apenas 16 minutos em uma derrota por 6-0 do Borussia Monchengladbach.

O meio-campista ainda tem grandes sonhos para o futuro, escrevendo para The Players' Tribune, no início deste mês, que ainda achava que poderia ganhar a Bola de Ouro no futuro.

"Agora, quando eu vejo meu futuro, [a Bola de Ouro] vem logo após meus sonhos mais novos", disse.