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Não jogou um minuto na pré-temporada: técnico do Monaco toma decisão sobre Ansu Fati

Liverpool x Mônaco
Liverpool
Mônaco
Amistosos de clubes
A. Fati
England
França
Espanha

O Monaco o comprou do Barcelona

Ansu Fati, ex-jogador do Barcelona, que foi contratado em definitivo pelo Monaco neste verão por 11 milhões de euros, esteve no estádio de Anfield no domingo para acompanhar o amistoso entre Liverpool e Monaco, mas Filipe Luís, atual treinador do clube do principado, não o incluiu na escalação.

Segundo o jornal "Mundo Deportivo", tanto Ansu Fati (23 anos) quanto Pogba (33 anos) e Folarin Balogun (25 anos) estiveram em Anfield, mas apenas para realizar algumas corridas antes da partida entre Liverpool e Monaco.

Filipe Luís deseja ter muita cautela com Ansu Fati para protegê-lo de possíveis lesões. E o novo treinador do Monaco quer que o atacante, que sofreu com dores musculares no início da pré-temporada, atinja gradualmente o auge de sua forma física.

Assim, Ansu Fati não jogou um único minuto nos amistosos do Monaco até agora.

 Filipe Luís declarou que o ex-jogador do Barcelona segue um programa de treinamento individual.

Amistosos de clubes
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Amistosos de clubes
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O Monaco busca garantir a prontidão de Ansu Fati, que marcou 12 gols pela equipe na temporada passada (11 no Campeonato Francês e um na Liga dos Campeões da Europa), para atuar contra o Le Havre na partida de estreia da temporada 2026-2027 do Campeonato Francês.

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