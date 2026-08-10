Não jogou um minuto na pré-temporada: técnico do Monaco toma decisão sobre Ansu Fati

Ansu Fati, ex-jogador do Barcelona, que foi contratado em definitivo pelo Monaco neste verão por 11 milhões de euros, esteve no estádio de Anfield no domingo para acompanhar o amistoso entre Liverpool e Monaco, mas Filipe Luís, atual treinador do clube do principado, não o incluiu na escalação.
Segundo o jornal "Mundo Deportivo", tanto Ansu Fati (23 anos) quanto Pogba (33 anos) e Folarin Balogun (25 anos) estiveram em Anfield, mas apenas para realizar algumas corridas antes da partida entre Liverpool e Monaco.
Filipe Luís deseja ter muita cautela com Ansu Fati para protegê-lo de possíveis lesões. E o novo treinador do Monaco quer que o atacante, que sofreu com dores musculares no início da pré-temporada, atinja gradualmente o auge de sua forma física.
Assim, Ansu Fati não jogou um único minuto nos amistosos do Monaco até agora.
Filipe Luís declarou que o ex-jogador do Barcelona segue um programa de treinamento individual.
O Monaco busca garantir a prontidão de Ansu Fati, que marcou 12 gols pela equipe na temporada passada (11 no Campeonato Francês e um na Liga dos Campeões da Europa), para atuar contra o Le Havre na partida de estreia da temporada 2026-2027 do Campeonato Francês.