Uma reportagem revelou a reação de Cristiano Ronaldo após o apito final da partida entre Portugal e a anfitriã Noruega, no último domingo, pela segunda rodada da fase de grupos da Liga das Nações da Europa.

Aos 41 anos, Cristiano Ronaldo não jogou um único minuto na partida entre Noruega e Portugal pela Liga das Nações da Europa, vencida por sua equipe (2 a 1), por decisão de Jorge Jesus.

O treinador afirmou, antes do início da partida, justificando a permanência de Ronaldo no banco de reservas: "Hoje é o terceiro dia. Ronaldo jogou cerca de 70 minutos na partida contra o País de Gales, e senti que ele não conseguiria atuar como titular em duas partidas seguidas hoje".

E continuou: "Queremos o Ronaldo nestas quatro partidas, mesmo que seja por apenas alguns minutos, mas nós o queremos em campo".

Por sua vez, o jornal "Mundo Deportivo" afirmou que, após o apito final, enquanto todos os seus companheiros, titulares e reservas, se dirigiram às arquibancadas do estádio do Olival, onde estavam seus torcedores, para agradecer pelo apoio e comemorar a vitória, Ronaldo foi diretamente para o vestiário.

Esse fato é um tanto surpreendente, especialmente porque Cristiano deu alguns sinais positivos durante a partida, ao fazer questão de cumprimentar os jogadores que foram substituídos no segundo tempo, em especial Gonçalo Ramos, que entrou em seu lugar na escalação titular.

A última vez que Cristiano Ronaldo passou os 90 minutos no banco de reservas com a seleção portuguesa foi em junho de 2024, em um amistoso contra a Croácia, disputado no Estádio do Jamor, em Lisboa, como preparação para a Eurocopa.

Em partidas oficiais, a última vez em que ele ficou no banco de reservas foi na fase de grupos da Eurocopa de 2008, contra a Suíça, quando Portugal já havia se classificado para a fase seguinte.