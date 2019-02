"Não jogo defensivamente. Isso é uma grande mentira", defende Abel Braga

Técnico além de rechaçar fama de retranqueiro, sai em defesa de Arão: "Fundamental"

Prestes a completar dois meses no comando do Flamengo, Abel Braga não é unanimidade e, apesar de se mostrar ciente das críticas que vem recebendo, o treinador rechaçou a sua fama de retranqueiro e saiu em defesa de Willian Arão.

Aqui no Brasil tudo vai ser muito dessa forma, tudo tem que ser muito rápido, as críticas são contundentes. Sou um cara que não jogo defensivamente, isso aí é uma grande mentira. Os meus atacantes já fizeram mais gols até a sétima rodada do campeonato do que em toda o campeonato passado.", disse ao Globoesporte.

"O Arão é um jogador que dá muito equilíbrio e tem uma jogada muito forte. Quando você joga contra o Flamengo, a preocupação maior é aquela triangulação que existe entre Pará, Everton Ribeiro e Arão. Jogadas fortes do Flamengo também são as situações criadas pelo lado esquerdo do campo, que o Arão chega muito bem na área. O Arão é mais um meia, um segundo volante, do que um volante."



"Além disso, Arão tem uma recomposição boa, é um cara totalmente dedicado à equipe, ao sistema tático. E tem um detalhe que tem que considerar. Hoje, pelo nível que as equipes têm de aproveitamento de bola aérea, você tem que ver que o Arão é fundamental nessas bolas defensivas e ofensivas", acrescentou.

No próximo dia 5, o Flamengo estreia na Libertadores contra o San José, com Abel demonstrando muita confiança no desempenho de sua equipe em campo, apesar do primeiro jogo ser na altitude.

"Tento tirar esse peso deles, mas eu estou muito confiante. Até para esse primeiro jogo, estou confiante. Teve uma pessoa lá dentro do Flamengo que falou para mim que o normal de jogar a 3.700 metros (de altitude) é perder. Mas isso não passa pela cabeça. Estamos ansiosos para começar essa Libertadores. A gente está querendo mostrar que vai ser diferente. E será. A minha esperança é enorme", disse.

"Você tem que fazer um bom resultado fora e ganhando os três jogos em casa, está tranquilo. Se você ganha um jogo fora, você pode ter um empate em casa, ganhando os outros dois. Estou muito esperançoso. Com muita esperança de que é um começar de novo diferente. Porque nos outros anos, nos anos anteriores, com certeza, eles tiveram que trazer aprendizado da Libertadores.", completou.