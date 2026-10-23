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O técnico Fabian Hurzeler ficou frustrado com a falta de pontaria nas finalizações depois que o Brighton empatou sem gols, de forma surpreendente, com o Jablonec fora de casa, pela Conference League. O resultado decepcionante na República Tcheca pôs fim à sequência de seis vitórias que o clube da Premier League havia acumulado em todas as competições nesta temporada.

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Treinador alemão lamenta chances desperdiçadas

Hurzeler admitiu que sua equipe, com muitas mudanças, ficou abaixo do nível habitual após não conseguir comemorar seu 100º jogo no comando com uma vitória na República Tcheca. Depois de marcar 22 gols em seis vitórias consecutivas, o Brighton fez várias mudanças após a goleada por 5 a 0 sobre o Crystal Palace pela Premier League, no domingo. Georginio Rutter desperdiçou duas oportunidades no primeiro tempo após marcar dois gols no jogo europeu anterior da equipe. Aos 50 minutos, um lance de Malick Yalcouye foi anulado por impedimento.

Mandantes resistem e frustram visitantes dominantes

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Embora os visitantes não tenham conseguido abrir o placar, o goleiro Bart Verbruggen ainda precisou fazer defesas nos minutos finais para impedir Jiri Slama e Vakhtang Tchanturishvili em contra-ataques e garantir o quinto jogo consecutivo sem sofrer gols em todas as competições.

Em entrevista à TNT Sports após o apito final, Hurzeler afirmou que seus jogadores precisam executar muito melhor os fundamentos na competição europeia: "Não jogamos em nosso melhor nível. O Jablonec defendeu bem, protegeu bem a área e se movimentou bem nas transições. No geral, não foi o resultado que queríamos, mas temos que seguir em frente.

"Se você empata por 0 a 0, é porque não criou o suficiente. Isso é, sem dúvida, algo em que precisamos melhorar. Temos que entender o que é necessário para jogar nesta Copa. Entender que precisamos ser excelentes nos fundamentos. Não fomos bem nos fundamentos, e isso é algo que precisamos melhorar."

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Falta de precisão nas finalizações compromete domínio estatístico

O time da Premier League dominou a partida nas estatísticas, com 72,1% de posse de bola, 63 entradas no terço final do campo e 56 toques dentro da área adversária. No entanto, obrigou o goleiro dos mandantes a fazer apenas quatro defesas em 26 finalizações, registrando uma marca modesta de 1,42 gol esperado diante de um bloco defensivo disciplinado.

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Questionado sobre por que seus atacantes tiveram dificuldades para criar chances claras apesar de tamanho domínio territorial, Hurzeler acrescentou: "A boa defesa e os cruzamentos que não foram para onde queríamos. Faltou precisão na última ação. Isso é algo em que precisamos melhorar.

"À medida que o jogo avançava, eles tinham mais espaço para as transições. Tentamos pressionar bastante para marcar o gol e, claro, eles tiveram espaço para contra-atacar. Em alguns momentos, tivemos sorte.

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"Sempre aprendemos. Acho importante tirar lições deste jogo e melhorar no próximo. Não há tempo para muita decepção. Temos que nos concentrar no próximo jogo."

Visita a Anfield põe à prova o bom momento na Premier League

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O Brighton precisa deixar rapidamente para trás a frustração europeia de quinta-feira ao voltar para casa e retomar sua boa campanha na Premier League neste fim de semana. Atualmente na terceira posição da Premier League, a equipe de Hurzeler terá uma difícil visita a Anfield para enfrentar o Liverpool no domingo, pela oitava rodada. O retorno dos titulares poupados deve dar ao Brighton mais eficiência no terço final do campo em Merseyside.