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O Tottenham Hotspur viu sua sequência de três vitórias chegar a um fim decepcionante no sábado, quando um gol de Noah Okafor nos minutos finais garantiu uma vitória crucial para o Leeds United. O técnico do Tottenham, Roberto De Zerbi, lamentou a atuação sem brilho no segundo tempo, que fez sua equipe perder o controle da partida em Elland Road.

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Uma queda decepcionante em Yorkshire

O bom momento recente do Tottenham foi interrompido de forma brusca em Elland Road, onde o Leeds United conquistou sua primeira vitória na Premier League desde setembro. O lance decisivo veio a 11 minutos do fim, quando o suíço Noah Okafor fez a diferença logo após sair do banco. Depois de entrar em campo, o atacante tabelou com Harry Wilson, que também havia entrado durante a partida, e acertou um chute forte que superou Antonin Kinsky, levando a torcida da casa à festa.

Em entrevista à TNT Sports após o apito final, De Zerbi, frustrado, admitiu: “Merecemos perder pelo que fizemos no segundo tempo e não jogamos como podemos. Estamos em um processo, porque podemos aprender com este jogo. Peço desculpas pela atuação no segundo tempo. Não jogamos como um time de ponta. Faltaram a postura e a força física necessárias no segundo tempo.”

Entrada de Bogle gera polêmica

Embora o segundo tempo tenha sido dominado pelo Leeds, a primeira etapa ficou marcada por um lance polêmico que deixou o banco do Tottenham furioso. Depois de um fim de primeiro tempo controverso, o Leeds teve, possivelmente, a sorte de ainda contar com 11 jogadores em campo quando Okafor abriu o placar nos minutos finais.

De Zerbi se revoltou com o fato de Jayden Bogle não ter sido punido por uma entrada imprudente em Mathys Tel, em um lance que acirrou os ânimos pouco depois da meia hora de jogo. Após uma checagem do VAR que durou mais de quatro minutos, o árbitro John Brooks decidiu não expulsar o defensor do Leeds, que acabou escapando até mesmo de um cartão amarelo. A irritação de De Zerbi aumentou quando Tel precisou deixar o campo por lesão e foi substituído por Dominic Solanke.

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O treinador italiano comparou a falta de punição a Bogle com o cartão amarelo dado a Pedro Porro. Sobre a advertência recebida por seu defensor, De Zerbi afirmou: “O lance de Pedro Porro foi uma disputa de bola, e o cartão amarelo foi inacreditável. Não vi o primeiro lance com Mathys Tel, então não posso dizer nada.”

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Decisões da arbitragem e frustração com o VAR

Apesar da evidente frustração com a ausência de punição pela entrada em Tel, De Zerbi se recusou a atribuir a derrota apenas à arbitragem. O resultado também destacou a dificuldade persistente do Tottenham quando sai atrás no placar: o clube não venceu nenhum dos últimos 39 jogos de Premier League em que sofreu o primeiro gol, sua maior sequência desse tipo na história da competição.

Questionado se achava que o árbitro deveria ter consultado o monitor à beira do campo no lance de Bogle, De Zerbi respondeu: “Não. Confio muito no árbitro. Nada muda se ele vai ao monitor. Não sei se tomaram a decisão certa. Temos de nos concentrar na atuação e em onde podemos melhorar.”

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O impacto do resultado e os próximos jogos

O segundo gol de Okafor na temporada foi decisivo: garantiu ao Leeds três pontos pela primeira vez em seis jogos e marcou sua primeira vitória sobre o Tottenham desde maio de 2021, levando o clube ao oitavo lugar na tabela. Já o Tottenham caiu para a décima posição após sofrer sua primeira derrota em cinco partidas.

Após a pausa para os jogos das seleções, o Tottenham tentará se recuperar ao receber o Ipswich Town em 21 de novembro. No mesmo dia, o Leeds terá uma difícil visita ao Chelsea em Stamford Bridge.